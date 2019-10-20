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Полиция задержала виновника погони и ДТП в Казани

13:48, 20.10.2019 1
Полиция задержала виновника погони и ДТП в Казани
Фото: realnoevremya.ru

Водителя автомобиля ВАЗ 2113, за которым сегодня в Казани устроили погоню инспекторы ДПС, задержала полиция. Об этом говорится в официальном заявлении МВД Татарстана.

Сообщается, что задержанный — мужчина 1993 года рождения.

Напомним, что в результате погони машина инспекторов ДПС попала в аварию у остановки «Искра» на Ершова. В результате столкновения с иномаркой полицейская машина перевернулась на крышу. Водитель патрульного автомобиля был госпитализирован с травмами.

Погоня началась, когда инспекторы попытались остановить ВАЗ 2113, следовавший по улице Гвардейской без госномеров.

Происшествия Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 окт
    Отвечу за чужие грехи,опер все расписал как с куста...
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