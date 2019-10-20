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Происшествия

В Красноярском крае оказались разрушены пять дамб — они были построены незаконно

17:26, 20.10.2019
В Красноярском крае оказались разрушены пять дамб — они были построены незаконно
Фото: 24.mchs.gov.ru

В результате прорыва в Красноярском крае было разрушено пять незаконно возведенных дамб.

«Установлено, что дамбы возведены незаконно, без каких-либо разрешительных документов, с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушились еще четыре гидротехнических сооружения», — передает ТАСС сообщение Следственного комитета РФ.

Прорыв начался с дамбы высотой 15 м, передает информагентство. Насыпь была возведена на технологическом водоеме частной золотодобывающей артели ООО «Сисим».

Напомним, прорыв произошел в ночь с пятницы на субботу на реке Сейбе в районе населенного пункта Щетинкино Красноярского края. Разрушилась дамба технологического водоема золотодобывающей артели. В результате прорыва дамбы оказались затоплены два вагончика, где проживали рабочие.

Происшествия
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