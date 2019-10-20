Стало известно, какое впечатление на Путина произвела Белая мечеть в Болгаре

Фото: Михаил Козловский

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев рассказал в интервью главному редактору «Эхо Москвы» о том, как Владимир Путин, в то время председатель правительства РФ, увидел Белую мечеть в Болгарах, построенную в 2010 году.

По словам политика, она произвела на него очень сильное впечатление и он сравнил ее с Тадж-Махалом.

«Когда Владимир Владимирович Путин приехал в первый раз. Идем, он остановился, смотрит в восхищении на определенном расстоянии: «Да, это Тадж-Махал». А я тихонечко говорю: «Владимир Владимирович, это Ак-Мечеть. Белая мечеть» — «Ты прав». Так пошутили, но по-хорошему» — рассказал Шаймиев.

Белая мечеть находится за пределами древнего Болгарского городища, в ее комплекс включены медресе и резиденция духовенства. Как отметил Шаймиев, здесь появилась первая в истории России исламская академия.

В этом же интервью татарстанский политик рассказал о том, как возрождались древний город Болгар и остров-град Свияжск, как получилось добиться включения Болгара в список ЮНЕСКО.



Кроме того, главред «Эха» встретился с корреспондентом «Реального времени» и в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказал о проекте «Говорим по-татарски», «Стоянии на Угре» и своем «вхождении в историю» благодаря Дудю и Comedy Club.

