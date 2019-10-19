Шаймиев рассказал, как получилось включить Болгар в список ЮНЕСКО

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев рассказал в интервью главному редактору «Эхо Москвы» о том, как удалось включить Болгары в список ЮНЕСКО.



Он поведал журналисту, что в 2013—2014 годах Татарстан пытался внести Болгарский историко-археологический комплекс в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, однако у специалистов международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест ICOMOS (ИКОМОС) возникали вопросы по поводу новоделов на территории комплекса.

Речь, в частности, о Белой мечети в Болгаре. По мнению экспертов, она будет отвлекать от исторических объектов.

«Группа приехала следующая примерно в такое же время. И время обеда. Была мусульманская делегация. Эксперты разговаривают между собой. Я же знаю, о чем будут они говорить. Время намаза обеденного. «А где у вас можно было бы почитать намаз?» Я говорю, если бы было место, где намаз читать, я бы вас не просил разрешить Белую мечеть. Новодел, конечно, но прямо за чертой рва исторического построить это». Они посмотрел друг на друга. А намаз надо читать, а негде. Действительно, негде», — рассказал Шаймиев.

Также в интервью Шаймиев рассказал о том, как возрождались древний город Болгар и остров-град Свияжск.

