Амбассадор World Urban Parks рассказал, в чем особенность паркового конгресса в Казани

Амбассадор международной организации развития городских парков и общественных пространств World Urban Parks Гил Пеньялоса отметил, что главной особенностью Международного паркового конгресса, который проходит в Казани, стало активное участие молодых специалистов.

«Меня очень порадовало, что я увидел за эти два дня много молодых людей, которые вдохновлены строить лучшие города и лучшие парки. Их соучастие весьма позитивно сказывается на результате. На предыдущих форумах из молодежи было буквально пару человек. Например, в прошлом году в Австралии было очень мало молодежи», — отметил он.

Первый конгресс World Urban Parks прошел в 2015 году в Португалии. Второй — в 2018 году в Австралии, в 2020 году мероприятие примет столица Албании Тирана, пишет ТАСС.

Напомним, вчера стало известно, что в Казани появится Евразийское отделение World Urban Parks. Руководителем филиала станет помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова.

