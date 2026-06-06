Каждый третий казанец хотел бы получать заказы от робота-доставщика

Не хотели бы принимать роботизированную доставку 41% горожан

Фото: Артем Гафаров

Каждый третий казанец хотел бы получать заказы от робота-доставщика. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Не хотели бы принимать роботизированную доставку 41% горожан, а 26% затруднились с ответом.

По России наибольшее желание видеть роботов-курьеров проявили жители Перми — 36%. В Уфе 32% опрошенных высказались за использование роверов. В Самаре и Краснодаре уровень лояльности к роботизированной доставке оказался одинаковым — поддерживают эту идею по 30% горожан.

Напомним, недавно в Ново-Савиновском и Советском районах столицы Татарстана начали доставлять еду роботы-доставщики. Сначала такие «курьеры» появились в Вахитовском районе.



Галия Гарифуллина