В Казани после погони за нарушителем перевернулся полицейский автомобиль

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На улице Ершова в Казани, неподалеку от остановки «Искра», произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Видеозапись последствий происшествия появилась в социальных сетях.

От столкновения с иномаркой полицейский автомобиль перевернулся на крышу. На записях видны следы крови на асфальте, в МВД сообщили, что пострадал водитель патрульной машины.

По заявлению МВД, авария стала результатом погони за нарушителем: на улице Гвардейской сотрудники ГИБДД попытались остановить а/м ВАЗ 2113 без госномеров. На законные требования сотрудников об остановке водитель не подчинился и продолжил движение на высокой скорости.

Во время преследования нарушителя на пересечении улиц Патриса Лумумбы и улицы Гвардейской патрульный экипаж столкнулся с иномаркой, водитель которой в ДТП не пострадал. Правонарушитель скрылся, объявлен план «Перехват».

Напомним, на этой неделе смертельное ДТП произошло в Высокогорском районе Татарстана: автомобиль LADA буквально разлетелся на части при столкновении с иномаркой

