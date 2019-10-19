В Нальчике в институте МВД в драке убили полицейского

В Нальчике слушатель института повышения квалификации МВД скончался в результате драки на территории вуза.

«В расположении Нальчикского филиала Северо-Кавказского института повышения квалификации Краснодарского университета МВД России между слушателями произошла потасовка, переросшая в драку. В ходе конфликта одному из слушателей были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте происшествия», — передает пресс-служба Следкома Кабардино-Балкарии.

Погибший слушатель приехал в Нальчик из Карелии. В вузе назначена служебная проверка.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), все причастные к инциденту лица установлены, передает ТАСС.

Ранее в Башкирии неизвестный выстрелил в голову инспектору Минприроды.