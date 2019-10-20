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Водитель патрульной машины, которая перевернулась после погони, получил сотрясение мозга и раны ушей

15:12, 20.10.2019
Водитель патрульной машины, которая перевернулась после погони, получил сотрясение мозга и раны ушей
Фото: скриншот

Водитель автомобиля ДПС, который перевернулся в результате погони в Казани, был госпитализирован.

Мужчина получил сотрясение мозга, травмы ушей и в настоящее время находится в больнице, пишет «Татар-информ».

Напомним, ранее водителя автомобиля ВАЗ 2113, за которым сегодня в Казани устроили погоню инспекторы ДПС, задержала полиция. Машина инспекторов ДПС гналась за отечественным авто. В результате столкновения с иномаркой полицейская машина перевернулась на крышу.

Погоня началась, когда инспекторы попытались остановить ВАЗ 2113, следовавший по улице Гвардейской без госномеров.

Происшествия Татарстан
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