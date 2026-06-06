В России число работников старше 40 лет выросло на 1 млн человек

По итогам 2025 года оно составило 43,2 млн против 42,1 млн в 2024-м

Фото: Динар Фатыхов

В России число работников старше 40 лет выросло на 2,5% (+1 млн человек). По итогам 2025 года оно составило 43,2 млн против 42,1 млн в 2024-м, подчитали аналитики FinExpertiza на основании данных Росстата.

При этом активнее всего на работу выходили россияне в возрасте 70+, их численность увеличилась на 5,9% (+19 тыс. человек), до 342 тыс. человек. В то же время доля этой возрастной категории в общей численности занятых остается минимальной — менее 0,5%. Число сотрудников в возрасте от 60 до 69 лет выросло на 5,2% (+304 тыс. человек), от 40 до 44 лет — на 3,1% (+326 тыс. человек), а от 45 до 49 лет — а 2,6% (+250 тыс. человек), до 9,8 миллиона.



— Единственной возрастной категорией старше 40 лет, продемонстрировавшей снижение занятости, стали работники 55—59 лет — на 0,5% (36 тыс. человек), до 7,2 млн, — подчеркнули аналитики.

Напомним, в апреле сообщалось, что зарплатные ожидания соискателей старше 65 лет в Татарстане выросли на 60%. В среднем желаемый доход кандидатов составил 63 тыс. рублей.

Галия Гарифуллина