Итоги дня: автопробег Орешкина. поставки Турции российских С-400, покупка Росатомом половины «ЗаряДа»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 12 июля.

В Турцию поступила первая партия компонентов зенитно-ракетных комплексов С-400. Напомним, покупка российского вооружения спровоцировала международный скандал: США требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Штаты не исключали возможности задержать или вообще отменить продажу Анкаре истребителей F-35. О том, почему Турция сделала выбор в пользу российского вооружения, грозят ли ей теперь санкции и действительно ли возможны технические нестыковки С-400 с системой НАТО, — читайте в материале «Реального времени».

Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова до сентября. Он написал явку с повинной по делу о получении взятки в размере не менее 4,4 млн рублей.

Гендиректор и главный конструктор казанского ОКБ им. Симонова Александр Гомзин, обвиняемый в мошенничестве, похудел на 15 кг за последние 1,5 месяца ареста. Об этом сам арестованный заявил сегодня в Верховном суде Татарстана, он просил отпустить его под домашний арест. Однако суд не стал менять меру пресечения. Подробнее — в материале «Реального времени».

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сегодня выехал из Москвы в Тольятти на кроссовере Lada XRay, которым управляет сам. В Тольятти он едет для участия в форуме моногородов. В поездке его не будут сопровождать сотрудники ГИБДД.

Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл нефтяной саммит в Альметьевске. Также он принял участие в запуске хакатона в рамках первого Международного нефтегазового молодежного форума, который проходит в ДОЛ «Юность» в Альметьевском районе.

Компания UMATEX, которая входит в «Росатом», выкупила 50% завода «ЗаряД» игрока ХК «Ак Барс» Даниса Зарипова. Сотрудничество предполагает расширение линейки продуктов (коньки, лыжи, удочки), а также расширение на рынке РФ и выход на экспорт.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о подготовке к возрождению института типового проектирования.