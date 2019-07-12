«Турция выбрала С-400 не по политическим причинам, а в силу выдающихся боевых возможностей»

Россия начала поставлять в Турцию первые партии зенитно-ракетных систем экспортной версии «Триумф»

В Турцию поступила первая партия компонентов зенитно-ракетных комплексов С-400. Напомним, покупка российского вооружения спровоцировала международный скандал: США требовали отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. В случае отказа Штаты не исключали возможности задержать или вообще отменить продажу Анкаре истребителей F-35. О том, почему Турция сделала выбор в пользу российского вооружения, грозят ли ей теперь санкции и действительно ли возможны технические нестыковки С-400 с системой НАТО, — читайте в материале «Реального времени».

Трамп договорился с Эрдоганом?

О начале поставок в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400 стало известно в минувшую пятницу: в рамках контракта на авиабазу Мюртед в провинции Анкара была доставлена первая часть компонентов ЗРС.

Напомним, сделка между Россией и Турцией была заключена в 2017 году: российская сторона обязалась поставить четыре дивизиона С-400 за 2,5 млрд долларов. Одну часть этой суммы заказчик оплатит сам, а другую — за счет выданного Россией кредита. Непосредственно развертывание С-400 стартует в октябре текущего года.

Против покупки Турцией российского вооружения настойчиво выступали США: Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести их комплексы Patriot. Также звучали угрозы введения санкций: в частности, Штаты собирались отказать турецкой стороне в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35. Так или иначе, поставки С-400 уже начались, и теперь вопрос последствий для Турции становится как никогда актуальным.

— Если говорить об ответных действиях со стороны США, то Штаты очень недовольны, и уже не раз заявляли, что санкции — будут, — комментирует ситуацию главный редактор газеты «Московский комсомолец в Турции» Яшар Ниязбаев. — При этом, после встречи с Трампом в Осаке, Эрдоган выступил с заявлением о том, что американский президент не даст ввести санкции. То есть, даже, если Конгресс примет решение о вводе санкций, то Трамп остановит процесс. Однако эксперты считают, что в американской системе такой вариант развития событий невозможен.

По словам эксперта, есть и другой путь — самый интересный — возможно, Дональд Трамп договорился с Реджепом Эрдоганом.

— Мы видим, что С-400 уже куплены, и Турция в этом отношении не подвела Россию. При этом, возникает вопрос: «А как это возможно, учитывая то, что параллельно Турция ждет визита Трампа в июле?». Это нонсенс. По всей видимости, существует договоренность о том, что турецкая сторона просто не будет использовать это вооружение. Эксперты видят в этом единственный выход из положения. При этом, в Турции встает вопрос о том, зачем надо было покупать вооружение такой ценой, если страна не будет его использовать. Оппозиция уже давит на этот момент, указывая на то, что Анкара, где размесят С-400, находится далековато от границы с Сирией. Хотя, возможно, со временем вооружение просто перевезут, — предполагает Яшар Ниязбаев.

Политическое решение?

Как рассказал «Реальному времени» военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, С-400 — это универсальная система противовоздушной и противоракетной обороны. По его словам, противовоздушная составляющая комплекса не имеет равных во всем мире.

— Досягаемость составляет до 400 км, также в боекомплекте есть ракеты, специализированные на борьбе с баллистическими или низколетящими целями. В составе дивизиона С-400 есть все средства разведки, целеуказания, наведения, обработки данных, а также огневые средства, позволяющие решать самостоятельно или во взаимодействии с вышестоящими командными пунктами любые задачи в сфере своего применения. Турция выбрала С-400 не по политическим причинам, а в силу выдающихся технических и боевых возможностей. С точки зрения военной целесообразности, это решение действительно лучшее, — уверен собеседник нашего издания.

Главный редактор газеты «Московский комсомолец в Турции» Яшар Ниязбаев согласен с позицией Виктора Мураховского, но лишь отчасти.

— На самом деле, С-400 обходит по параметрам все существующие ныне противоракетные системы. Многие турецкие эксперты — даже те, что находятся в оппозиции — согласны с тем, что это вооружение — лучшее. При этом, они также выражают недовольство давлением США (то есть, даже оппозиция в этом вопросе солидарна с тем, что американцы бесправно давят на Турцию). Но это все равно политическое решение. Эрдоган — очень сильный политик и переговорщик, и есть мнение, что он пошел на этот шаг для того, чтобы иметь возможность давления на Америку, — считает эксперт.

В этом контексте любопытна позиция НАТО, генеральный секретарь которой неоднократно заявлял, что закупка С-400 у России — дело Турции, однако любое военное вооружение должно быть интегрировано в системы Североатлантического Альянса — то есть, не должно возникать несостыковок с технической стороны.

— Действительно, очень часто можно встретить «вбросы» о технической несовместимости систем, но это полная глупость, рассчитанная на идиотов. Я хотел бы напомнить, что в соседней Греции на вооружении уже давно есть наши зенитно-ракетные системы С-300 и зенитно-ракетные комплексы «Тор». При этом, никаких сложностей с интеграцией этих комплексов в систему НАТО страна не испытывает, — резюмирует военный эксперт Виктор Мураховский.