Замглавы Пенсионного фонда отправили в СИЗО по делу о взятках

Басманный суд Москвы арестовал заместителя руководителя Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова до сентября.

Он написал явку с повинной по делу о получении взятки в размере не менее 4,4 млн рублей. Также Иванов дал признательные показания и изобличил других лиц, совершивших преступления, пишет ТАСС.

«Я всю жизнь служил стране, принимал участие в создании ГАС «Выборы» и системы выдачи заграничных паспортов нового поколения. Я искренне раскаиваюсь в том, что сделал», — сказал сам Иванов.

Напомним, что о задержании Иванова стало известно накануне. При этом СМИ сообщали, что фактически основных функций руководство ПФР лишило его еще в декабре 2018 года.

Иванова подозревают в получении серии взяток за подряды от ПФР для фонда «Техносерв» в 2017—2018 годах. Размер откатов оказался не более нескольких миллионов. На причастность к коррупционной схеме проверяется совладелец компании Алексей Ананьев (бывший совладелец «Промсвязьбанка», брат покинувшего Россию Дмитрия Ананьева).