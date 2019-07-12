Орешкин отправился на Lada из Москвы в Тольятти, по пути посетит Казань

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сегодня выехал из Москвы в Тольятти на кроссовере Lada XRay, которым управляет сам. В Тольятти он едет для участия в форуме моногородов. В поездке его не будут сопровождать сотрудники ГИБДД.



За рулем Lada министр проедет через Владимир, Нижний Новгород, Чебоксары, Казань и Самару. Он намерен остановиться в столице Татарстана.

На данный момент глава МЭР находится в подмосковной Балашихе, о чем написал в Instagram.

Напомним, что по завершении своего пути, в Тольятти, Орешкин наконец-то решит, что выбрать: стройку платной дороги Москва — Казань или полную реконструкцию всей трассы М-7. Выбор действительно сложный, к единому мнению по нему не могут прийти и эксперты. Подробнее — в материале «Реального времени».