В Татарстане запустили хакатон в рамках первого Международного нефтегазового молодежного форума

Президент Татарстан Рустам Минниханов принял участие в запуске хакатона в рамках первого Международного нефтегазового молодежного форума, который проходит в ДОЛ «Юность» в Альметьевском районе.

Глава РТ пообщался с участниками форума, в том числе на тему повышения престижа рабочих профессий.

«Уровень подготовки специалистов напрямую влияет на конкурентоспособность предприятий. Сегодня представители рабочих специальностей работают на самом современном оборудовании: устройства лазерной сварки, пятикоординатные станки и пр. Это требует специальных навыков и умений», — подчеркнул Минниханов.

Также была затронута и тема взаимодействия образовательных учреждений с потенциальными работодателями, передает пресс-служба главы РТ.

«Вузам необходимо четко работать по целевым заявкам. В учебных заведениях должны быть заказчики, которые в свою очередь могут участвовать в дуальном обучении. Тогда работодатели смогут подбирать специалистов среди студентов уже в процессе учебы», — отметил президент республики.



Также участники форума поинтересовались у Рустама Минниханова об отношении к строительству завода по утилизации отходов. Президент Татарстана отметил, что в настоящее время переработке подлежит около 30% мусора, однако определенное количество отходов нужно утилизировать.

«Решить данную задачу можно построив завод по утилизации мусора. Он будет отвечать всем современным требованиям экологической безопасности. Соответствующие комплексы действуют во многих странах мира», — заключил Минниханов.

Ранее Минниханов открыл нефтяной саммит в Альметьевске.