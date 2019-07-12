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В России собираются возродить институт типового проектирования

16:28, 12.07.2019
В России собираются возродить институт типового проектирования
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о подготовке к возрождению института типового проектирования.

«Мы готовимся возродить по сути по всей стране и на всех направлениях институт типового проектирования», — сказал он на совещании по вопросу обеспечения своевременного и качественного строительства объектов в рамках нацпроектов, его цитирует ТАСС.

Медведев добавил, что для качественного и быстрого строительства нужны современные строительные материалы, техника и оборудование по доступным ценам.

ОбществоНедвижимость
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