В России собираются возродить институт типового проектирования

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о подготовке к возрождению института типового проектирования.

«Мы готовимся возродить по сути по всей стране и на всех направлениях институт типового проектирования», — сказал он на совещании по вопросу обеспечения своевременного и качественного строительства объектов в рамках нацпроектов, его цитирует ТАСС.

Медведев добавил, что для качественного и быстрого строительства нужны современные строительные материалы, техника и оборудование по доступным ценам.