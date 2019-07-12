Предприятие «Росатома» выкупило половину доли в заводе «ЗаряД» Даниса Зарипова

Компания UMATEX, которая входит в «Росатом», выкупила 50% завода «ЗаряД» игрока ХК «Ак Барс» Даниса Зарипова.



Альянс UMATEX («Росатом») и компании «ЗаряД» направлен на формирование разных видов композитного спортинвентаря, не уступающего по качеству импортным аналогам. Мы уверены, у этой индустрии в России большое будущее, в том числе в создании изделий с использованием легких и прочных композитных материалов», — сообщается в Instagram завода.

Сотрудничество предполагает расширение линейки продуктов (коньки, лыжи, удочки), а также расширение на рынке РФ и выход на экспорт.

Напомним, что Данис Зарипов открыл в Татарстане выпуск клюшек собственного производства в 2016 году. При старте работы планировалось, что предприятие окупится через пять лет.