Итоги дня: уход Оренбургского губернатора, прокурор Башкирии, сотрудничество Airbus Helicopters и КВЗ

Президент РФ Владимир Путин все же отправил в отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга. Подтвердились и слухи об уходе Марины Ковтун, возглавлявшей Мурманскую область. Место Берга временно занял Денис Паслер из компании «Т Плюс» Виктора Вексельберга. Врио губернатора Мурманской области стал Андрей Чибис, до этого занимавший пост главного жилищного инспектора страны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что все назначенные на этой неделе врио губернаторов входили в президентский кадровый резерв.

В Башкирии утвердили нового прокурора республики. Депутаты Госсобрания — Курултая РБ одобрили предложение Генпрокурора Юрия Чайки назначить главой надзорного ведомства в регионе Камиля Кашаева. Кроме того, депутаты утвердили кандидатуру Константина Шагимуратова на должность председателя контрольно-счетной палаты РБ.

Президент Татарстана Рустам Минниханов отправился во Францию, где проведет переговоры с руководством Airbus Helicopters о возможном сотрудничестве с Казанским вертолетным заводом. Перед этим глава республики успел встретиться с новым послом Турции в России Мехметом Самсаром. Также он подписал указ, утверждающий даты празднования Сабантуя в 2019 году. В Казани праздник намечен на 23 июня.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий введение «ипотечных каникул». Инициатива должна позволить россиянам приостанавливать выплаты по ипотеке на срок до полугода.

Павел Грудинин, выступавший в 2018 году кандидатом в президенты от КПРФ, не смог попасть в Госдуму. ЦИК отказался передавать ему депутатский мандат Жореса Алферова. Новым депутатом ГД от КПРФ станет Петр Медведев.

Власти Татарстана заверяют, что американские санкции не отразятся на работе Зеленодольского завода имени Горького. Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова подчеркнула, что предприятие давно работает в условиях ограничений.

Росстат раскрыл размер зарплаты чиновников в Татарстане по итогам 2018 года. Средний заработок колеблется то 38,8 до 55,4 тысячи рублей.