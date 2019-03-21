Министр торговли Турции пригласил Рустама Минниханова посетить страну с деловым визитом

Письмо-приглашение от министра торговли Турции в адрес Рустама Минниханова передал посол Турции в России Мехмет Самсар, который сегодня прибыл в Казань, сообщает ИА «Татар-информ».

Сегодня в казанском Кремле президент Татарстана принял нового посла Турции в России. Со слов официального представителя казанского Кремля Лилии Галимовой, Рустам Минниханов поблагодарил посла за интерес к республике.

Напомним, ранее сообщалось, что в Доме правительства РТ состоялась встреча между президентом Татарстана Рустамом Миннихановым и председателем компании Anadolu Group Тунджаем Озильханом, сообщает пресс-служба президента РТ. Во встрече также приняли участие министр сельского хозяйства РТ Марат Ахметов, министр финансов РТ Радик Гайзатуллин, помощник президента РТ Альберт Нафигин и другие. На встрече были подняты вопросы дальнейшего сотрудничества с Anadolu Group, реализации некоторых совместных проектов.