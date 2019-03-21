Госдума одобрила в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах.

Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что ипотечные каникулы будут доступны для тех, у кого уже есть ипотечные кредиты, и тех, кто их оформит после вступления закона в силу, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.



Ранее Володин и глава Совета Федерации Валентина Матвиенко внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ипотечных каникулах. В случае принятия документа будет установлен льготный период сроком до 6 месяцев, в рамках которого можно будет приостановить выплаты по ипотеке или уменьшить их размер.