Галимова: санкции США не скажутся на стабильности Зеленодольского завода

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова завила, что санкции Минфина США не повлияют на работу Зеленодольского завода имени Горького.

Галимова отметила, что предприятие имеет стратегическое значение для нашей страны. По ее словам, завод, как и большинство предприятий оборонно-промышленного комплекса России, много лет работает в условиях ограничений.

«Ситуация — под контролем. Введенные санкции на стабильности предприятия никак не скажутся», — цитирует представителя казанского Кремля «Интерфакс».

Напомним, что 15 марта США ввели ограничительные меры в отношении шести физлиц и восьми российских компаний, в числе которых оказался Зеленодольский завод им. Горького.