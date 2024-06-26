«Сезон охоты» в нефтеграде: главе УК Альметьевска и Казани предъявили «откаты» в 4 миллиона
Источники «РВ» уверяют — с задержанных этим летом начальниц из нефтяной столицы РТ требовали показания на руководство района
Чуть раньше председателя КЗИО Альметьевска Ильвиры Пузыревой в наручниках оказалась Регина Требко — директор управляющих компаний «Алсу» и «Радужный». Причем, в отличие от земельной чиновницы, задержанная бизнес-леди домой не вернулась. По материалам ФСБ и СК ее отправили в СИЗО Казани. Как выяснило «Реальное время», Требко обвинили в коммерческих «взятках» на общую сумму в 4 млн рублей от подрядчика УК «Алсу» по обслуживанию газового оборудования в жилых домах. В Верховном суде РТ ее адвокаты поминали 1937 год и психологическое давление силовиков, а коммунальщица отрицала вину: «В моих интересах, чтобы следствие продолжалось. Хочу добиться правды!»
Две под домашним арестом, одна — в СИЗО
Небывалую активность в первый месяц лета продемонстрировали силовики в отношении уголовного преследования глав организаций из отдельно взятого района Татарстана. В течение двух недель в Альметьевске задержали трех руководителей: ранее рулившую муниципальным управлением ЗАГС Гузель Амирову, главу земельно-имущественного комитета Ильвиру Пузыреву и директора альметьевской управляющей компании «Алсу» Регину Требко.
У каждой из фигуранток — свое обвинение, и их дела друг с другом не связаны. Однако источники «Реального времени» отмечают схожесть в методах — всех трех неоднократно допрашивали в статусе свидетелей, затем возбудили персональное дело и пришли поутру с обыском и последующим задержанием.
Причем в отношении Пузыревой и Требко дела возбуждались накануне рабочей недели сотрудниками 2-го, должностного отдела по особо важным делам Следкома по РТ по оперативным материалам коллег из городского отдела ФСБ. Соответственно, и меру пресечения этим двум дамам избирал Советский суд Казани. Тогда как материал по избранию меры пресечения Амировой рассматривал Альметьевский горсуд.
Любопытно, что в отношении всех трех женщин силовики запрашивали водворение в СИЗО. Вот только двух чиновниц суды посчитали возможным поместить под домашний арест. Речь о «королеве» ЗАГСа нефтеграда — с обвинением в превышении полномочий и мошенничестве на 1,5 млн рублей с фиктивным трудоустройством, и о распорядительнице альметьевских земель — ей также инкриминируют превышение полномочий и аферу на 644 тысячи рублей с отчуждением муниципального участка.
Тогда как в отношении представительницы бизнеса Регины Требко избрали арест реальный. Вероятно, с учетом тяжести обвинения в двух коммерческих «взятках».
К слову, с адвокатов этой фигурантки оперативно взяли подписку о неразглашении деталей дела. Так что узнать о них «Реальному времени» удалось с помощью иных лиц, не связанных подпиской. При этом один из источников издания уверял: якобы Требко настоятельно убеждали не только признаться во вменяемых ей эпизодах, но и дать показания на представителей альметьевской власти, никак не связанных с ее уголовным делом. Если верить источнику, подобные предложения делали и двум другим задержанным дамам.
Еще одна странность — в двух из указанных дел фигурируют и противоправные действия со стороны мужчин, но в отношении них с арестом в суд не обращались...
«Очевидно, есть желание накопать хоть что-то, вот и прессуют более слабых!» — возмутился один из спикеров «Реального времени». Отметим, ни одно из указанных уголовных дел в Следкоме и УФСБ по Татарстану комментировать не стали.
«Со следователем иду на контакт. Не считаю себя виноватой»
Дело против директора ООО «УК «Алсу» Регины Требко возбудили 2 июня сразу по двум статьям статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп). По версии сотрудников СК, в первом случае женщина получила незаконное вознаграждение в крупном размере за незаконные действия (бездействия) в составе группы в интересах компании-контрагента, а во втором — такое же вознаграждение было особо крупным. Одновременно силовики возбудили дело в отношении неких неустановленных посредников этих «взяток».
Как уверяют источники «Реального времени», в одном эпизоде фигурирует сумма 722 тысячи рублей, в другом — 3,3 млн. На роль посредников, якобы передававших наличность, примеряют двух индивидуальных предпринимателей, работавших с компанией «Ильмар+», которая, в свою очередь, на протяжении 2018—2023 годов выполняла работы по заказу УК «Алсу».
Силовики полагают, что подрядчику работ годами выдвигались условия о возврате части перечисленных за проделанную работу сумм — в обмен на лояльность при заключении новых договоров, и эти требования выполнялись.
В Верховном суде Татарстана Регина Требко и два ее адвоката оспаривали арест, но при этом пытались доказать — само дело возбуждено незаконно и сознаваться не в чем. Арестованная заявила: до задержания общалась с силовиками целый год:
— Оперативные мероприятия начались еще 10 мая 2023 года. Я никогда не скрывалась, по первому требованию приходила на допросы, всегда отвечала на звонки следователя. Все показания о том, что я знаю, уже дала. Со следователем иду на контакт... В связи с тем, что не считаю себя виноватой, наоборот, в моих интересах, чтобы следствие продолжалось!
Требко заверила, скрываться не собирается, и усомнилась в том, что может каким-то незаконным способом повлиять на ход следствия. «Все люди, которые были задействованы в этом деле, уже допрошены. На кого-то надавить у меня желания не было. Те, документы, которые, как предполагают следователи, можно было уничтожить, убрать, все изъяты при обыске в 2023-м и повторном обыске в этом году».
Не вдаваясь в детали своего дела, арестованная из камеры СИЗО-2 проинформировала Верховный суд Татарстана о результатах очных ставок с представителями фирмы, которым будто бы навязали роль взяткодателей: «Никто не дал против меня обвинительных показаний. Они, наоборот, подтвердили — денежные средства мне не передавались и я не виновата в этом».
По данным открытых источников, на обслуживании в УК «Алсу» находятся более 200 домов Альметьевска. Компания работает 11 лет, за 2023-й ее выручка от продаж составила 204 млн рублей, однако прибыли не было, в отчетности указаны убытки в 17 млн рублей. Учредителями «Алсу» являются трое мужчин — Дамир Шарафутдинов (доля 34%), Руслан Закиров и Динар Фаттяхов (по 33%). Закиров был первым директором этой организации. Тогда как Регина Требко заняла эту должность в 2015 году.
На данный момент 45-летняя предпринимательница также числится руководителем казанской УК «Радужный». В прошлом Требко успела поработать во главе компании по производству электроламп «Делед» и целого ряда других альметьевских предприятий. Среди них уже не действующая УК «Уют», фирма по перевозке грузов «Спецтранс» и сельхозкомпания «Тургай», где разводили лошадей, ослов и мулов.
«Пропавший» газопровод: за что судятся УК «Алсу» и «Ильмар+»
Ряд источников «Реального времени» обратили внимание на корпоративный спор между УК «Алсу» и ее подрядчиком «Ильмар+». Из карточки дела Арбитражного суда Татарстана следует — в декабре прошлого года управляющей компании выставили иск на 1 млн 860 тысяч рублей, обосновав, что это неоплаченные работы.
Представители «Алсу» претензии не признали и ходатайствовали о назначении судебной экспертизы по объему сделанного. Представители «Ильмар+» были против, однако уже на стадии выбора экспертного учреждения и оплаты его услуг посчитали нужным резко, почти на треть, сократить размер своих требований — до 1 млн 226 тысяч рублей. Было это в январе 2024-го. А в феврале от компании Требко поступил встречный иск — на 6 млн рублей с лишним, из которых 5,2 млн указали в качестве неосновательного обогащения, а остальное — проценты.
Перед экспертом поставили вопросы: соответствует ли качество работ подрядчика по техобслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования многоквартирных домов условиям договора от 30.04.2018 года с заказчиком и нормативно-правовым актам? Если соответствует, то какова стоимость выполненного в 2018—2023 годах (по месяцам)? Если не соответствует — эксперта попросили определить стоимость устранения недостатков.
Из вопросов эксперту понятно — претензии у сторон возникли задним числом. В «Ильмар+» полагают, что работа была выполнена в большем объеме, чем оплачена, в УК «Алсу» полагают — подрядчик, наоборот, недоработал.
В управляющей компании поначалу обещали пояснить свою позицию по существу арбитражного спора, но потом посчитали публичный комментарий преждевременным.
Один из источников «Реального времени» уточнил — подрядчик выставил счет за работы в течение пяти лет по всем домам, которые обслуживает «Алсу». И в этот перечень попали даже те объекты, которые не газифицированы, а таких больше десятка... В то же время вопросы у заказчика вызвали и те акты, которыми подрядчик отчитывался ранее — без указания конкретных видов работ по каждому дому.
Между тем отношения между УК «Алсу» и компанией «Ильмар+» прекратились еще в прошлом году. Ввиду изменений в федеральном законе о газоснабжении и Жилищном кодексе РФ, согласно которым с 1 сентября 2023 года все УК, ТСЖ и ЖСК обязали заключать договоры по техническому обслуживанию газового оборудования в домах и квартирах со специализированными газораспределительными организациями. Такими как «Горгаз».
Связаться с представителями «Ильмар+» при подготовке материала не удалось. Запрос на электронную почту пока остается без ответа. Контактный номер мобильного с сайта не отвечает. А указанный в системе «СПАРК-Интерфакс» городской телефон отзывается предупреждением «Откуда Вас забрать?». Оказывается, теперь этот номер принадлежит диспетчерской одной из служб такси Альметьевска, и общавшаяся с журналистом сотрудница службы не знает Амира Маратовича Гибадуллина и Марата Владимировича Гейбадуллина — директора и учредителя ООО «Ильмар+».
Согласно данным на сайте организации, компания специализируется на строительстве, техобслуживании, эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления, начиная от разработки проекта до пуска и лицензирования объекта. Имеет лицензию Ростехнадзора по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Предприятие существует 16 лет, в минувшем году отчиталось о выручке от продаж на 21,4 млн и чистой прибыли в 780 тысяч рублей.
По данным источников «Реального времени», учредитель организации допрашивался в рамках уголовного дела о коммерческом подкупе. В статусе свидетеля. Защитники обвиняемой данную информацию не комментируют, ссылаясь на подписку о неразглашении.
Что до арбитражного спора, то он пока не завершен. При этом представителем подрядной организации в суде выступает небезызвестный Игорь Русалкин, который сам привлекается по уголовному делу о растрате и покушениях на мошенничество в особо крупном размере в сфере коммунальных услуг. Его первый, обвинительный приговор был отменен, позже суд решил вернуть дело прокурорам, но в мае текущего года оно вернулось в Альметьевский горсуд.
На следующем заседании АС Татарстана стороны планируют допросить эксперта.
Защитник: «Ощущение, что 37-й год возвращается!»
На заседании Верховного суда Татарстана интересы обвиняемой представляли адвокаты Руслан Ашрафуллин и Руслан Иванов. Они просили приобщить к материалам дела медицинские документы о состоянии здоровья своей подзащитной — в этом году она перенесла две серьезные операции на внутренних органах в связи с болезнями внутренних органов и сердечной системы. При этом в январе операция была плановой, а в апреле — экстренной, после госпитализации.
Также суду представили характеристики, свидетельства о рождении детей — младшему пока нет 18, а еще — договор аренды квартиры в Казани, где Требко в случае смягчения меры пресечения смогла бы находиться под домашним арестом. Письменное согласие собственника этой недвижимости адвокат Иванов также попросил приобщить.
Судья Верховного суда РТ Николай Куранов уточнил, по какой причине эти материалы не представляли в суд первой инстанции, где 5 июня рассматривалось ходатайство СК, и поинтересовался мнением сторон. Оба защитника и обвиняемая ходатайство поддержали, представитель прокуратуры Татарстана не возражал. Однако судья посчитал нужным отклонить документы о возможности проживания в Казани, пояснив: «лица, которые указаны в договоре об аренде квартиры (владелец и наниматель — родственник Требко, — прим. ред.), в суд апелляционной инстанции не представлены, подтвердить либо опровергнуть соглашение не представляется возможным». Кроме того, председательствующий отметил: сведения из Единого госреестра недвижимости в светокопиях надлежащим образом не заверены.
А вот медицинские документы и характеристики суд решил приобщить — исключил лишь те, что уже имеются в материалах дела.
От защиты поступило новое ходатайство — объявить перерыв для обеспечения явки владельца квартиры, подтверждения его подписи и права собственности. Против был лишь прокурор. Суд посчитал нужным продолжить заседание без перерыва.
Кроме того, к материалам дела судья не стал приобщать ходатайство адвоката Ашрафуллина, которое тот подавал на имя следователя СКР Демидова. Как объяснил защитник, в этом документе он отразил ряд процессуальных нарушений со стороны силовиков и «оказание психологического давления».
«Требко было отказано в участии адвокатов по соглашению, и привлечен адвокат по назначению», — сообщил адвокат, а далее пояснил: его клиентку вынудили написать письменный отказ от двух договорных адвокатов и вызвали для участия в следственных действиях защитника по назначению. «Тут вопиющий беспредел, Ваша честь. Такое ощущение, что в 37-й год возвращаемся!» — заявил Ашрафуллин. И добавил: протоколы следственных действий с участием назначенного защитника клиентка подписала, не читая, а 7 июня из СИЗО написала следователю, что желает вернуть договорную защиту.
«На нее оказывается моральное давление с требованием дачи показаний в отношении должностных лиц муниципальной власти», — отметил в суде защитник.
«Хочу добиться правды»
В своих жалобах на арест защитники указали: на момент возбуждения дела и задержания Регины Требко у сотрудников 2-го отдела Следкома по РТ не могло быть каких-либо доказательств и показаний от людей, которые были бы очевидцами преступления.
«Решение вынесено поверхностно, с голословной позиции следствия о возможности оказать давление, скрыться», — поддержал свою жалобу адвокат Руслан Иванов и указал — судом первой инстанции вообще не рассмотрен вопрос об избрании более мягкой меры пресечения для не самой здоровой женщины с двумя детьми и незапятнанной репутацией. Он отметил: после задержания и ареста Требко в течение недели не могла принимать ранее назначенные врачами препараты. «Лекарства до нее не доходили. Сейчас часть уже поступила. Опасаемся за ее здоровье», — признался защитник.
Его коллега Руслан Ашрафуллин отметил: при избрании меры пресечения никакой оценки не получил тот факт, что уже на момент подачи ходатайства СК об аресте 5 июня после 8 часов утра двое суток с момента задержания Требко истекли. Со слов защитника, Требко была лишена свободы с 8.30 утра 3 июня, когда ее после обыска доставили в здание ФСБ в Альметьевске, откуда лишь под вечер на служебном транспорте отправили в Казань и в 21.30 доставили в здание Следкома по РТ. И в протоколе следователь указал время фактического задержания — 21.15, как будто за 15 минут фигурантка могла преодолеть расстояние между двумя городами.
«Чем же подтверждена причастность?! В материалах по мере пресечения имеются два протокола очной ставки, в которых ни одно лицо на Требко как на лицо, получающее денежные средства в виде коммерческого подкупа, не указало, — сообщил Ашрафуллин. — На вопросы: «Вы видели? Лично передавали?» — никто не смог дать утвердительный ответ. У всех это только предположение... Фактически два эпизода дела возбуждены лишь на основании ОРМ сотрудников ФСБ и рапорта следователя».
По мнению защиты, само возбуждение дела на таких основаниях законным быть не может. И арест тоже.
Представитель прокуратуры Татарстана Шакиров высказал в суде прямо противоположное мнение.
Сама Регина Требко заверила: скрываться ей незачем, дома — двое сыновей, родители-пенсионеры, которым нужна помощь, и собака Ежевика. «Очень за них переживаю», — расплакалась обвиняемая. А дальше озвучила целый букет неприятных диагнозов, включая тот, что ведет к образованию тромбов и угрозе смерти от инсульта и инфаркта. По ее словам, после январской полостной операции началось загноение и пришлось повторно накладывать швы. Сняли их лишь в мае. «Здесь нет возможности их обрабатывать, к сожалению. Очень боюсь, что будет заражение», — призналась женщина и попросила отпустить ее из СИЗО: «Работаю со следствием, на все вопросы даю ответы. Хочу добиться правды. Себя виноватой не считаю».
В перерыве заседания арестованная свиделась с мужем — по видеосвязи.
Верховный суд Татарстана менять меру пресечения не стал.
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