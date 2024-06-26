«Сезон охоты» в нефтеграде: главе УК Альметьевска и Казани предъявили «откаты» в 4 миллиона

Источники «РВ» уверяют — с задержанных этим летом начальниц из нефтяной столицы РТ требовали показания на руководство района

Арестованная Регина Требко (слева). Фото: Ирина Плотникова

Чуть раньше председателя КЗИО Альметьевска Ильвиры Пузыревой в наручниках оказалась Регина Требко — директор управляющих компаний «Алсу» и «Радужный». Причем, в отличие от земельной чиновницы, задержанная бизнес-леди домой не вернулась. По материалам ФСБ и СК ее отправили в СИЗО Казани. Как выяснило «Реальное время», Требко обвинили в коммерческих «взятках» на общую сумму в 4 млн рублей от подрядчика УК «Алсу» по обслуживанию газового оборудования в жилых домах. В Верховном суде РТ ее адвокаты поминали 1937 год и психологическое давление силовиков, а коммунальщица отрицала вину: «В моих интересах, чтобы следствие продолжалось. Хочу добиться правды!»

Две под домашним арестом, одна — в СИЗО



Небывалую активность в первый месяц лета продемонстрировали силовики в отношении уголовного преследования глав организаций из отдельно взятого района Татарстана. В течение двух недель в Альметьевске задержали трех руководителей: ранее рулившую муниципальным управлением ЗАГС Гузель Амирову, главу земельно-имущественного комитета Ильвиру Пузыреву и директора альметьевской управляющей компании «Алсу» Регину Требко.

У каждой из фигуранток — свое обвинение, и их дела друг с другом не связаны. Однако источники «Реального времени» отмечают схожесть в методах — всех трех неоднократно допрашивали в статусе свидетелей, затем возбудили персональное дело и пришли поутру с обыском и последующим задержанием.

Причем в отношении Пузыревой и Требко дела возбуждались накануне рабочей недели сотрудниками 2-го, должностного отдела по особо важным делам Следкома по РТ по оперативным материалам коллег из городского отдела ФСБ. Соответственно, и меру пресечения этим двум дамам избирал Советский суд Казани. Тогда как материал по избранию меры пресечения Амировой рассматривал Альметьевский горсуд.

Пузыреву (на снимке) и Амирову отпустили под домашний арест. Требко водворили в СИЗО. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Любопытно, что в отношении всех трех женщин силовики запрашивали водворение в СИЗО. Вот только двух чиновниц суды посчитали возможным поместить под домашний арест. Речь о «королеве» ЗАГСа нефтеграда — с обвинением в превышении полномочий и мошенничестве на 1,5 млн рублей с фиктивным трудоустройством, и о распорядительнице альметьевских земель — ей также инкриминируют превышение полномочий и аферу на 644 тысячи рублей с отчуждением муниципального участка.



Тогда как в отношении представительницы бизнеса Регины Требко избрали арест реальный. Вероятно, с учетом тяжести обвинения в двух коммерческих «взятках».

К слову, с адвокатов этой фигурантки оперативно взяли подписку о неразглашении деталей дела. Так что узнать о них «Реальному времени» удалось с помощью иных лиц, не связанных подпиской. При этом один из источников издания уверял: якобы Требко настоятельно убеждали не только признаться во вменяемых ей эпизодах, но и дать показания на представителей альметьевской власти, никак не связанных с ее уголовным делом. Если верить источнику, подобные предложения делали и двум другим задержанным дамам.

В СК и ФСБ дела альметьевских дам комментировать не стали. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Еще одна странность — в двух из указанных дел фигурируют и противоправные действия со стороны мужчин, но в отношении них с арестом в суд не обращались...

«Очевидно, есть желание накопать хоть что-то, вот и прессуют более слабых!» — возмутился один из спикеров «Реального времени». Отметим, ни одно из указанных уголовных дел в Следкоме и УФСБ по Татарстану комментировать не стали.

«Со следователем иду на контакт. Не считаю себя виноватой»

Дело против директора ООО «УК «Алсу» Регины Требко возбудили 2 июня сразу по двум статьям статьи 204 УК РФ (коммерческий подкуп). По версии сотрудников СК, в первом случае женщина получила незаконное вознаграждение в крупном размере за незаконные действия (бездействия) в составе группы в интересах компании-контрагента, а во втором — такое же вознаграждение было особо крупным. Одновременно силовики возбудили дело в отношении неких неустановленных посредников этих «взяток».

Как уверяют источники «Реального времени», в одном эпизоде фигурирует сумма 722 тысячи рублей, в другом — 3,3 млн. На роль посредников, якобы передававших наличность, примеряют двух индивидуальных предпринимателей, работавших с компанией «Ильмар+», которая, в свою очередь, на протяжении 2018—2023 годов выполняла работы по заказу УК «Алсу».

Силовики полагают, что подрядчику работ годами выдвигались условия о возврате части перечисленных за проделанную работу сумм — в обмен на лояльность при заключении новых договоров, и эти требования выполнялись.

Арестованная глава УК «Алсу» с экрана убеждала — скрываться не намерена, все фигуранты допрошены, а документы изъяты при обысках в 2023 году и в начале июня 2024-го. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В Верховном суде Татарстана Регина Требко и два ее адвоката оспаривали арест, но при этом пытались доказать — само дело возбуждено незаконно и сознаваться не в чем. Арестованная заявила: до задержания общалась с силовиками целый год:

— Оперативные мероприятия начались еще 10 мая 2023 года. Я никогда не скрывалась, по первому требованию приходила на допросы, всегда отвечала на звонки следователя. Все показания о том, что я знаю, уже дала. Со следователем иду на контакт... В связи с тем, что не считаю себя виноватой, наоборот, в моих интересах, чтобы следствие продолжалось!

Требко заверила, скрываться не собирается, и усомнилась в том, что может каким-то незаконным способом повлиять на ход следствия. «Все люди, которые были задействованы в этом деле, уже допрошены. На кого-то надавить у меня желания не было. Те, документы, которые, как предполагают следователи, можно было уничтожить, убрать, все изъяты при обыске в 2023-м и повторном обыске в этом году».

Не вдаваясь в детали своего дела, арестованная из камеры СИЗО-2 проинформировала Верховный суд Татарстана о результатах очных ставок с представителями фирмы, которым будто бы навязали роль взяткодателей: «Никто не дал против меня обвинительных показаний. Они, наоборот, подтвердили — денежные средства мне не передавались и я не виновата в этом».

45-летняя предпринимательница также числится руководителем казанской УК «Радужный». Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

По данным открытых источников, на обслуживании в УК «Алсу» находятся более 200 домов Альметьевска. Компания работает 11 лет, за 2023-й ее выручка от продаж составила 204 млн рублей, однако прибыли не было, в отчетности указаны убытки в 17 млн рублей. Учредителями «Алсу» являются трое мужчин — Дамир Шарафутдинов (доля 34%), Руслан Закиров и Динар Фаттяхов (по 33%). Закиров был первым директором этой организации. Тогда как Регина Требко заняла эту должность в 2015 году.



На данный момент 45-летняя предпринимательница также числится руководителем казанской УК «Радужный». В прошлом Требко успела поработать во главе компании по производству электроламп «Делед» и целого ряда других альметьевских предприятий. Среди них уже не действующая УК «Уют», фирма по перевозке грузов «Спецтранс» и сельхозкомпания «Тургай», где разводили лошадей, ослов и мулов.

«Пропавший» газопровод: за что судятся УК «Алсу» и «Ильмар+»

Ряд источников «Реального времени» обратили внимание на корпоративный спор между УК «Алсу» и ее подрядчиком «Ильмар+». Из карточки дела Арбитражного суда Татарстана следует — в декабре прошлого года управляющей компании выставили иск на 1 млн 860 тысяч рублей, обосновав, что это неоплаченные работы.

Представители «Алсу» претензии не признали и ходатайствовали о назначении судебной экспертизы по объему сделанного. Представители «Ильмар+» были против, однако уже на стадии выбора экспертного учреждения и оплаты его услуг посчитали нужным резко, почти на треть, сократить размер своих требований — до 1 млн 226 тысяч рублей. Было это в январе 2024-го. А в феврале от компании Требко поступил встречный иск — на 6 млн рублей с лишним, из которых 5,2 млн указали в качестве неосновательного обогащения, а остальное — проценты.

В «Ильмар+» полагают, что работа была выполнена в большем объеме, чем оплачена, в УК «Алсу» полагают — подрядчик, наоборот, недоработал. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Перед экспертом поставили вопросы: соответствует ли качество работ подрядчика по техобслуживанию и ремонту внутридомового газового оборудования многоквартирных домов условиям договора от 30.04.2018 года с заказчиком и нормативно-правовым актам? Если соответствует, то какова стоимость выполненного в 2018—2023 годах (по месяцам)? Если не соответствует — эксперта попросили определить стоимость устранения недостатков.

Из вопросов эксперту понятно — претензии у сторон возникли задним числом. В «Ильмар+» полагают, что работа была выполнена в большем объеме, чем оплачена, в УК «Алсу» полагают — подрядчик, наоборот, недоработал.

В управляющей компании поначалу обещали пояснить свою позицию по существу арбитражного спора, но потом посчитали публичный комментарий преждевременным.

Один из источников «Реального времени» уточнил — подрядчик выставил счет за работы в течение пяти лет по всем домам, которые обслуживает «Алсу». И в этот перечень попали даже те объекты, которые не газифицированы, а таких больше десятка... В то же время вопросы у заказчика вызвали и те акты, которыми подрядчик отчитывался ранее — без указания конкретных видов работ по каждому дому.

В Альметьевске УК «Алсу» обслуживает порядка 200 домов. realnoevremya.ru

Между тем отношения между УК «Алсу» и компанией «Ильмар+» прекратились еще в прошлом году. Ввиду изменений в федеральном законе о газоснабжении и Жилищном кодексе РФ, согласно которым с 1 сентября 2023 года все УК, ТСЖ и ЖСК обязали заключать договоры по техническому обслуживанию газового оборудования в домах и квартирах со специализированными газораспределительными организациями. Такими как «Горгаз».



Связаться с представителями «Ильмар+» при подготовке материала не удалось. Запрос на электронную почту пока остается без ответа. Контактный номер мобильного с сайта не отвечает. А указанный в системе «СПАРК-Интерфакс» городской телефон отзывается предупреждением «Откуда Вас забрать?». Оказывается, теперь этот номер принадлежит диспетчерской одной из служб такси Альметьевска, и общавшаяся с журналистом сотрудница службы не знает Амира Маратовича Гибадуллина и Марата Владимировича Гейбадуллина — директора и учредителя ООО «Ильмар+».

Согласно данным на сайте организации, компания специализируется на строительстве, техобслуживании, эксплуатации сетей газораспределения и газопотребления, начиная от разработки проекта до пуска и лицензирования объекта. Имеет лицензию Ростехнадзора по эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. Предприятие существует 16 лет, в минувшем году отчиталось о выручке от продаж на 21,4 млн и чистой прибыли в 780 тысяч рублей.

По данным источников «Реального времени», учредитель организации допрашивался в рамках уголовного дела о коммерческом подкупе. В статусе свидетеля. Защитники обвиняемой данную информацию не комментируют, ссылаясь на подписку о неразглашении.

На следующем заседании арбитражного суда стороны планируют допросить эксперта. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Что до арбитражного спора, то он пока не завершен. При этом представителем подрядной организации в суде выступает небезызвестный Игорь Русалкин, который сам привлекается по уголовному делу о растрате и покушениях на мошенничество в особо крупном размере в сфере коммунальных услуг. Его первый, обвинительный приговор был отменен, позже суд решил вернуть дело прокурорам, но в мае текущего года оно вернулось в Альметьевский горсуд.

На следующем заседании АС Татарстана стороны планируют допросить эксперта.

Защитник: «Ощущение, что 37-й год возвращается!»

На заседании Верховного суда Татарстана интересы обвиняемой представляли адвокаты Руслан Ашрафуллин и Руслан Иванов. Они просили приобщить к материалам дела медицинские документы о состоянии здоровья своей подзащитной — в этом году она перенесла две серьезные операции на внутренних органах в связи с болезнями внутренних органов и сердечной системы. При этом в январе операция была плановой, а в апреле — экстренной, после госпитализации.

Также суду представили характеристики, свидетельства о рождении детей — младшему пока нет 18, а еще — договор аренды квартиры в Казани, где Требко в случае смягчения меры пресечения смогла бы находиться под домашним арестом. Письменное согласие собственника этой недвижимости адвокат Иванов также попросил приобщить.

В Верховном суде РТ арестованную защищали Руслан Ашрафуллин и Руслан Иванов. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Судья Верховного суда РТ Николай Куранов уточнил, по какой причине эти материалы не представляли в суд первой инстанции, где 5 июня рассматривалось ходатайство СК, и поинтересовался мнением сторон. Оба защитника и обвиняемая ходатайство поддержали, представитель прокуратуры Татарстана не возражал. Однако судья посчитал нужным отклонить документы о возможности проживания в Казани, пояснив: «лица, которые указаны в договоре об аренде квартиры (владелец и наниматель — родственник Требко, — прим. ред.), в суд апелляционной инстанции не представлены, подтвердить либо опровергнуть соглашение не представляется возможным». Кроме того, председательствующий отметил: сведения из Единого госреестра недвижимости в светокопиях надлежащим образом не заверены.

А вот медицинские документы и характеристики суд решил приобщить — исключил лишь те, что уже имеются в материалах дела.

От защиты поступило новое ходатайство — объявить перерыв для обеспечения явки владельца квартиры, подтверждения его подписи и права собственности. Против был лишь прокурор. Суд посчитал нужным продолжить заседание без перерыва.

Кроме того, к материалам дела судья не стал приобщать ходатайство адвоката Ашрафуллина, которое тот подавал на имя следователя СКР Демидова. Как объяснил защитник, в этом документе он отразил ряд процессуальных нарушений со стороны силовиков и «оказание психологического давления».

Защитник утверждал — Требко заставили написать отказ от адвокатов по соглашению и оказывали давление, чтобы получить показания против чиновников. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Требко было отказано в участии адвокатов по соглашению, и привлечен адвокат по назначению», — сообщил адвокат, а далее пояснил: его клиентку вынудили написать письменный отказ от двух договорных адвокатов и вызвали для участия в следственных действиях защитника по назначению. «Тут вопиющий беспредел, Ваша честь. Такое ощущение, что в 37-й год возвращаемся!» — заявил Ашрафуллин. И добавил: протоколы следственных действий с участием назначенного защитника клиентка подписала, не читая, а 7 июня из СИЗО написала следователю, что желает вернуть договорную защиту.



«На нее оказывается моральное давление с требованием дачи показаний в отношении должностных лиц муниципальной власти», — отметил в суде защитник.

«Хочу добиться правды»

В своих жалобах на арест защитники указали: на момент возбуждения дела и задержания Регины Требко у сотрудников 2-го отдела Следкома по РТ не могло быть каких-либо доказательств и показаний от людей, которые были бы очевидцами преступления.

«Решение вынесено поверхностно, с голословной позиции следствия о возможности оказать давление, скрыться», — поддержал свою жалобу адвокат Руслан Иванов и указал — судом первой инстанции вообще не рассмотрен вопрос об избрании более мягкой меры пресечения для не самой здоровой женщины с двумя детьми и незапятнанной репутацией. Он отметил: после задержания и ареста Требко в течение недели не могла принимать ранее назначенные врачами препараты. «Лекарства до нее не доходили. Сейчас часть уже поступила. Опасаемся за ее здоровье», — признался защитник.

Его коллега Руслан Ашрафуллин отметил: при избрании меры пресечения никакой оценки не получил тот факт, что уже на момент подачи ходатайства СК об аресте 5 июня после 8 часов утра двое суток с момента задержания Требко истекли. Со слов защитника, Требко была лишена свободы с 8.30 утра 3 июня, когда ее после обыска доставили в здание ФСБ в Альметьевске, откуда лишь под вечер на служебном транспорте отправили в Казань и в 21.30 доставили в здание Следкома по РТ. И в протоколе следователь указал время фактического задержания — 21.15, как будто за 15 минут фигурантка могла преодолеть расстояние между двумя городами.

Поддержать арестованную в суд приехал ее муж. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

«Чем же подтверждена причастность?! В материалах по мере пресечения имеются два протокола очной ставки, в которых ни одно лицо на Требко как на лицо, получающее денежные средства в виде коммерческого подкупа, не указало, — сообщил Ашрафуллин. — На вопросы: «Вы видели? Лично передавали?» — никто не смог дать утвердительный ответ. У всех это только предположение... Фактически два эпизода дела возбуждены лишь на основании ОРМ сотрудников ФСБ и рапорта следователя».



По мнению защиты, само возбуждение дела на таких основаниях законным быть не может. И арест тоже.

Представитель прокуратуры Татарстана Шакиров высказал в суде прямо противоположное мнение.

Сама Регина Требко заверила: скрываться ей незачем, дома — двое сыновей, родители-пенсионеры, которым нужна помощь, и собака Ежевика. «Очень за них переживаю», — расплакалась обвиняемая. А дальше озвучила целый букет неприятных диагнозов, включая тот, что ведет к образованию тромбов и угрозе смерти от инсульта и инфаркта. По ее словам, после январской полостной операции началось загноение и пришлось повторно накладывать швы. Сняли их лишь в мае. «Здесь нет возможности их обрабатывать, к сожалению. Очень боюсь, что будет заражение», — призналась женщина и попросила отпустить ее из СИЗО: «Работаю со следствием, на все вопросы даю ответы. Хочу добиться правды. Себя виноватой не считаю».

В перерыве заседания арестованная свиделась с мужем — по видеосвязи.

Верховный суд Татарстана менять меру пресечения не стал.