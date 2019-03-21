Росстат назвал зарплаты чиновников в Татарстане в 2018 году

Фото: Максим Платонов

Росстат раскрыл размер зарплаты чиновников в Татарстане по итогам 2018 года.



Согласно данным ведомства, служащие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти получали в среднем 39,6 тыс. рублей в месяц, сотрудники органов исполнительной власти — 55,4 тыс. рублей, работники органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 38,8 тыс. рублей.

В целом средняя зарплата сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ в 2018 году составила 65,9 тысячи рублей.

Ранее Росстат сообщил, что в 2018 году средняя зарплата федеральных чиновников в России составила 126,6 тыс. рублей в месяц. Это на 5,4% больше, чем в 2017 году. Больше всего в прошлом году получали госслужащие в аппарате правительства РФ — 240,3 тыс. рублей.