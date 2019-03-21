Новости общества

07:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Росстат назвал зарплаты чиновников в Татарстане в 2018 году

16:24, 21.03.2019
Росстат назвал зарплаты чиновников в Татарстане в 2018 году
Фото: Максим Платонов

Росстат раскрыл размер зарплаты чиновников в Татарстане по итогам 2018 года.

Согласно данным ведомства, служащие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти получали в среднем 39,6 тыс. рублей в месяц, сотрудники органов исполнительной власти — 55,4 тыс. рублей, работники органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 38,8 тыс. рублей.

В целом средняя зарплата сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ в 2018 году составила 65,9 тысячи рублей.

Ранее Росстат сообщил, что в 2018 году средняя зарплата федеральных чиновников в России составила 126,6 тыс. рублей в месяц. Это на 5,4% больше, чем в 2017 году. Больше всего в прошлом году получали госслужащие в аппарате правительства РФ — 240,3 тыс. рублей.

ОбществоВласть Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров