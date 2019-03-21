Минниханов утвердил даты празднования Сабантуя в Татарстане
Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об утверждении дат празднования Сабантуя в этом году.
Так, в Казани Сабантуй пройдет 23 июня, в Набережных Челнах и Нижнекамске — 16 июня.
В остальных городах и селах Татарстана празднование Сабантуя состоится 8—9 июня.
Указ вступает в силу со дня его подписания, 21 марта.
Ранее Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев предложил создать музей Сабантуя на площадке Казанского Кремля.Общество Татарстан
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