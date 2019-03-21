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Минниханов утвердил даты празднования Сабантуя в Татарстане

16:56, 21.03.2019
Минниханов утвердил даты празднования Сабантуя в Татарстане
Фото: Олег Тихонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об утверждении дат празднования Сабантуя в этом году.

Так, в Казани Сабантуй пройдет 23 июня, в Набережных Челнах и Нижнекамске — 16 июня.

В остальных городах и селах Татарстана празднование Сабантуя состоится 8—9 июня.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 21 марта.

Ранее Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев предложил создать музей Сабантуя на площадке Казанского Кремля.

Общество Татарстан
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