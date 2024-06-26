Объем платных медуслуг, оказанных россиянам в 2023 году, увеличился на 11% и составил 1,36 трлн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Совокупный объем платных медуслуг россиянам в 2023 году увеличился на 11% и составил 1,36 трлн рублей. Больше всего на платную медицину тратятся жители Москвы и Краснодарского края, сообщают «Ведомости».

В топ-10 регионов по тратам населения на платные услуги вошел и Татарстан, заняв десятую строчку. Так, размер прироста объема платных медицинских услуг в регионе составил 3,22 млрд рублей.

В прошлом году в Татарстане наблюдалась динамика снижения объема оказанных платных медицинских услуг. Так, в сентябре 2023 года он составил 2,68 млрд рублей, это на 1,3% меньше показателей аналогичного периода 2022 года.

Разиль Самигуллин