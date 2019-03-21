Губернатор Мурманской области Марина Ковтун ушла в отставку

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун ушла в отставку. Она возглавляла регион с 2012 года.

Она отметила, что в этом году истекает срок ее полномочий. Поэтому, она не будет участвовать в выборах главы региона в сентябре этого года. Также она попросила Владимира Путина о досрочной отставке, пишет RT.

Ранее СМИ сообщили, что в ближайшее время президент России Владимир Путин примет отставку Ковтун и главы Оренбургской области Юрия Берга.