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Губернатор Мурманской области Марина Ковтун ушла в отставку

10:04, 21.03.2019
Губернатор Мурманской области Марина Ковтун ушла в отставку
Фото: kremlin.ru

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун ушла в отставку. Она возглавляла регион с 2012 года.

Она отметила, что в этом году истекает срок ее полномочий. Поэтому, она не будет участвовать в выборах главы региона в сентябре этого года. Также она попросила Владимира Путина о досрочной отставке, пишет RT.

Ранее СМИ сообщили, что в ближайшее время президент России Владимир Путин примет отставку Ковтун и главы Оренбургской области Юрия Берга.

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