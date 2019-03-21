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Врио губернатора Мурманской области стал уроженец Чувашии Андрей Чибис

11:54, 21.03.2019
Врио губернатора Мурманской области стал уроженец Чувашии Андрей Чибис
Фото: скриншот

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности главы региона стал замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис, передает пресс-служба Кремля.

Напомним, Ковтун сегодня ушла в отставку с поста губернатора Мурманской области. О ее скорой отставке сообщили «Ведомости» 18 марта.

Справка

Чибис Андрей Владимирович родился 19 марта 1979 года в Чебоксарах. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 6 декабря 2013 года. Главный государственный жилищный инспектор РФ с 1 октября 2014 года.

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