Врио губернатора Мурманской области стал уроженец Чувашии Андрей Чибис
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун по собственному желанию.
Временно исполняющим обязанности главы региона стал замглавы Минстроя РФ Андрей Чибис, передает пресс-служба Кремля.
Напомним, Ковтун сегодня ушла в отставку с поста губернатора Мурманской области. О ее скорой отставке сообщили «Ведомости» 18 марта.
Справка
Чибис Андрей Владимирович родился 19 марта 1979 года в Чебоксарах. Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 6 декабря 2013 года. Главный государственный жилищный инспектор РФ с 1 октября 2014 года.
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