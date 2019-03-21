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ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы

13:00, 21.03.2019 1
ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Центризбирком отказался передать бывшему кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, освободившийся после смерти Жореса Алферова.

Это связано с тем, что у Грудинина при регистрации кандидатом в депутаты в 2016 году были незакрытые иностранные счета, пишет «Медуза».

Ранее президиум ЦК КПРФ проголосовал за передачу депутатского мандата Алферова Грудинину.

Напомним, что нобелевский лауреат и депутат Госдумы от фракции КПРФ Жорес Алферов умер 1 марта на 89-м году жизни.

ОбществоВласть
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комментарии

  • Анонимно 21 марта
    Сильно и справедливо)))! В нашей Думе с иностранными счетами депутаты не нужны)))!
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