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Песков рассказал, что назначенные на этой неделе врио глав регионов входили в президентский резерв

14:52, 21.03.2019
Песков рассказал, что назначенные на этой неделе врио глав регионов входили в президентский резерв
Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что все назначенные на этой неделе врио губернаторов входили в президентский резерв.

Также дополнительным критерием является опыт работы, в том числе и руководящей, пишет «РИА Новости».

Напомним, сегодня Путин назначил Дениса Паслера врио губернатора Оренбургской области и Андрея Чибиса врио главы Мурманской области.

Вчера президент поменял руководителей Алтая и Калмыкии. В первом случае исполняющим обязанности главы республики назначен Олег Хорохордин. Во втором — чемпион мира по кикбоксингу Бату Хасиков. Во вторник Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

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