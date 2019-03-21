Рустам Минниханов обсудит во Франции варианты сотрудничества Airbus Helicopters с КВЗ

Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов отправился во Францию с двухдневным рабочим визитом, сообщает ИА «Татар-информ».

Сегодня по прибытии он посетит завод Airbus Helicopters и проведет переговоры с руководством компании. На встрече также будут присутствовать исполнительный директор по производству АО «Вертолеты России» Михаил Рыбаков и гендиректор ПАО «Казанский вертолетный завод» Юрий Пустовгаров. Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова заметила, что они обсудят варианты сотрудничества с предприятием, в том числе в части изучения опыта в области вертолетостроения.

Напомним, ранее сообщалось, что письмо-приглашение от министра торговли Турции в адрес Рустама Минниханова передал посол Турции в России Мехмет Самсар, который сегодня прибыл в Казань, сообщает ИА «Татар-информ». Сегодня в казанском Кремле президент Татарстана принял нового посла Турции в России. Со слов официального представителя казанского Кремля Лилии Галимовой, Рустам Минниханов поблагодарил посла за интерес к республике.