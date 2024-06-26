Гендиректора АО «Уральские заводы» арестовали по обвинению в мошенничестве при выполнении гособоронзаказа

Фото: Ирина Плотникова

Генеральный директор акционерного общества «Уральские заводы» Василий Мусин был арестован по подозрению в особо крупном мошенничестве. Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 17 августа, рассказала «Газета.ru».

Мусин подозревается в мошенничестве, связанном с выполнением государственного оборонного заказа. По данным следствия, он, находясь на посту гендиректора, обманным путем похитил значительную сумму денег, выделенных МВД для обеспечения закупки.

По информации «Интерфакса», Василий Мусин поставил в МВД иностранные радиостанции под видом российских на сумму около 50 миллионов рублей.

Сейчас следствие продолжает работу по делу, выясняя все обстоятельства и проверяя возможную причастность других лиц к мошеннической схеме. Мусину грозит до 10 лет лишения свободы по статье 159 УК РФ (мошенничество).