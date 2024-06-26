Рустам Минниханов: «За последние годы российско-китайские отношения достигли беспрецедентного уровня»

Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на встрече секретаря комитета Коммунистической партии Китая Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР с делегатами форума.

Рустам Минниханов выразил благодарность принимающей стороне за внимание к российской делегации. Он отметил, что сотрудничество России и Китая достигло беспрецедентного уровня и является примером того, как должны строиться межгосударственные отношения. Раис Татарстан резюмировал, что республика также вносит свой вклад в развитие российско-китайского взаимодействия.



— У Татарстана подписано семь соглашений с китайскими провинциями и множество документов между муниципальными образованиями. Казань поддерживает побратимские связи с шестью городами Китая, в Пекине действует торгово-экономическое представительство нашей республики, в Казани — Генеральное консульство вашей страны, — отметил Рустам Минниханов.

По итогам прошлого года товарооборот стран увеличился в два раза и превысил $3 млрд. Нынешняя «ЭКСПО Китай-Евразия» посвящена углублению сотрудничества Китая с соседними странами Евразии. Рустам Минниханов обратил внимание на то, что с учетом разветвленной транспортной сети для Татарстана актуальным остается вопрос логистики. В Китае реализуется проект Шелкового пути — «Один пояс, один путь». В рамках его реализации и планов Евразийского экономического союза ведется работа по созданию международных транспортно-логистических коридоров.

— Высокая инвестиционная привлекательность Татарстана способствует росту интереса к нашей республике со стороны иностранных государств. Будем рады найти на выставке новых партнеров, — заключил Рустам Минниханов.

Сегодня Рустам Минниханов также принял участие в церемонии открытия 8-й «ЭКСПО Китай-Евразия». Выставка проходит в Китае в городе Урумчи с 26 по 30 июня.

Разиль Самигуллин