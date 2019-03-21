ЦИК передаст депутатский мандат Алферова красноярскому депутату Петру Медведеву

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Центризбирком России передаст мандат депутата Госдумы от КПРФ кандидату из региональной группы, объединяющей Красноярский край и Хакасию, депутату Заксобрания Красноярского края, лидеру регионального отделения компартии Петру Медведеву.

Ранее Центризбирком отказался передать бывшему кандидату в президенты РФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, освободившийся после смерти Жореса Алферова. Это связано с тем, что у Грудинина при регистрации кандидатом в депутаты в 2016 году были незакрытые иностранные счета.



Как сообщил член ЦИК Евгений Шевченко, КПРФ не передала мандат в двухнедельный срок. По закону мандат должен перейти первому человеку в региональной группе, которая не получила мандат после выборов. Им как раз является Медведев, пишет ТАСС.