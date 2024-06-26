Россия ведет переговоры о введении безвизового режима с Кенией и Чадом

Фото: Максим Платонов

Россия обсуждает возможность отмены визового режима с африканскими странами Кенией и Чадом. Об этом «Известиям» рассказали в посольствах обеих республик. Сегодня африканские туристические направления набирают популярность — к примеру, уже в 2023 году число путешественников из РФ в Кению увеличилось на 40%.



Сейчас двусторонние соглашения о безвизовом режиме у России действуют с 65 странами, причем 15 таких документов были заключены за последние четыре года. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Глава комиссии по работе с африканскими диаспорами российско-африканского клуба Луис Гоуенд заявил, что в отмене визового режима есть несколько положительных аспектов. Один из них — это укрепление культурных и экономических связей между двумя странами.

— Отмена виз облегчает путешествия и делает поездки более доступными, может положительно сказаться на экономике Кении, в частности, на гостиничном бизнесе, — сказал Луис Гоуенд.

Республика Чад также готова к приему гостей из России: на сегодня туристическая инфраструктура уже развита достаточно хорошо. Однако камнем преткновения остается то, что оба государства считаются одними из самых опасных в мире. Так, по данным аналитики, Чад занял в рейтинге криминальных стран 32 место, а Кения расположилась на 34-м месте.

Напомним, что ранее Минэкономразвития России заявило о намерениях отменить визовый режим с несколькими странами. Среди них — Саудовская Аравия, Бахрейн, Кувейт, Оман, Малайзия и Мьянма.