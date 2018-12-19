Итоги дня: повторная отставка Мутко, отмена национального роуминга и пожар в Альметьевске

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 19 декабря.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко окончательно покинул свой пост. Он руководил РФС с 2015 года, ранее он находился на посту главы с 2005 по 2009 год. В 2016 году его переизбрали на новый четырехлетний срок. Однако в конце декабря 2017 года Мутко объявил о приостановке деятельности в РФС. В середине октября нынешнего года Мутко вернулся на свой пост.

Государственная дума сегодня одобрила закон о ликвидации национального роуминга в России с 1 июня 2019 года. Кроме того, нижняя палата парламента приняла в третьем чтении пакет законопроектов о частичной декриминализации уголовной статьи о возбуждении ненависти либо вражды (282 УК).

Арбитражный суд Татарстана арестовал имущество четырех бывших руководителей ООО КБ «Камский горизонт». Его общая стоимость оценивается в 827,3 млн рублей. Ходатайство об аресте подавало Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий обанкротившегося банка.

Сегодня в здании цеха по производству мебели оптово-розничного склада торгового дома «Агат» в Альметьевске произошел пожар. В результате погибли два человека, их личности установлены. Еще два работника предприятия госпитализированы.

Начальник управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов прокомментировал предложение президента РТ Рустама Минниханова об отмене скидок на штрафы ГИБДД. По его словам, после введения скидки, наоборот, наблюдается рост нарушений, особенно связанных с превышением скоростного режима от 20 до 40 км/ч. Так, в 2015 году, до введения нормы, такие правонарушения составляли 70% от общего числа, сейчас — 94%.