Госдума приняла закон об отмене внутрироссийского роуминга

Сегодня Госдума приняла закон о ликвидации национального роуминга в России. Закон должен вступить в силу с 1 июня 2019 года.

Согласно проекту, абонент оплачивает телефонное соединение, установленное с вызываемым собеседником, находящимся за пределами РФ, передает «РИА Новости».

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что принятое решение «позволит людям сэкономить, разговаривая по телефону со своими родными, близкими, коллегами, проживающими в других регионах России».

Напомним, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала каждого из операторов «большой четверки» (МТС, «Мегафон», «Вымпелком» и Tele2) на 750 тысяч рублей по делам о национальном роуминге.

При этом против реформы роуминга выступили и региональные сотовые операторы, в том числе «Таттелеком». Они считают, что не смогут компенсировать потери из-за оплаты полной стоимости роуминга партнерам в регионах, где не имеют сети.