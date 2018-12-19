Арбитраж Татарстана арестовал имущество бывших руководителей банка «Камский горизонт»

Арбитражный суд Татарстана арестовал имущество четырех бывших руководителей ООО КБ «Камский горизонт». Общая стоимость имущества оценивается в 827,3 млн рублей.

Ходатайство об аресте подавало Агентство по страхованию вкладов (АСВ) как конкурсный управляющий обанкротившегося банка.

Ведомство указало, что в противном случае все четверо могут скрыть имущество, передает РАПСИ.

В ходе процедуры банкротства было установлено, что с 1 апреля 2015 года по 3 ноября 2016 года контролирующими банк лицами совершались действия по выводу из КБ «Камский горизонт» ликвидных активов и замещению их на невозвратную ссудную задолженность физических лиц и технического юридического лица. Они, по информации АСВ, не вели хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладали собственным имуществом и доходами, позволяющими обслуживать ссудную задолженность.

Напомним, что по данным на 31 августа 2018 года долги «Камского горизонта» превысили 1 млрд рублей.