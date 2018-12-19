Виталий Мутко вновь ушел с поста президента РФС

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко покидает свой пост. Об этом стало известно сегодня во время заседания исполкома РФС, которое проходит в Доме футбола в Москве.

Отметим, что Мутко руководил РФС с 2015 года, ранее он находился на посту главы с 2005 по 2009 год. В 2016 году его переизбрали на новый четырехлетний срок. Однако в конце декабря 2017 года Мутко объявил о приостановке деятельности в РФС, а исполняющим его обязанности был назначен Александр Алаев. В середине октября нынешнего года Мутко вернулся на свой пост.

Ранее СМИ сообщали, что отставка может произойти уже 6 декабря.