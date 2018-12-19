В Альметьевске загорелся мебельный цех ТД «Агат», есть погибшие

В Альметьевске произошло возгорание в здании цеха по производству мебели оптово-розничного склада торгового дома «Агат». Погибли два человека, еще два работника предприятия госпитализированы.

В ходе пожара они получили отравление продуктами горения. Личности погибших устанавливаются.

Общая площадь пожара составила 240 кв. м, говорится в сообщении ГУ МЧС по Татарстану. Отмечается, что на месте работают от ТП РСЧС — 27 человек и 9 единиц техники, от МЧС России — 61 человек и 15 единиц техники.

Угрозы перехода на соседние здания нет. В 12.35 спасатели ликвидировали открытое горение.