В Альметьевске загорелся мебельный цех ТД «Агат», есть погибшие
В Альметьевске произошло возгорание в здании цеха по производству мебели оптово-розничного склада торгового дома «Агат». Погибли два человека, еще два работника предприятия госпитализированы.
В ходе пожара они получили отравление продуктами горения. Личности погибших устанавливаются.
Общая площадь пожара составила 240 кв. м, говорится в сообщении ГУ МЧС по Татарстану. Отмечается, что на месте работают от ТП РСЧС — 27 человек и 9 единиц техники, от МЧС России — 61 человек и 15 единиц техники.
Угрозы перехода на соседние здания нет. В 12.35 спасатели ликвидировали открытое горение.Происшествия Татарстан
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