ГИБДД Татарстана заявило о росте нарушений после введения скидки 50% на штрафы

Начальник управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов прокомментировал предложение президента РТ Рустама Минниханова об отмене скидок на штрафы ГИБДД.

«До введения нормы [50-процентная скидка при оплате штрафов ГИБДД] в Татарстане не существовало проблемы со взыскаемостью, до введения нормы была тенденция по снижению правонарушений», — ответил Габдурахманов на вопрос «Реального времени».



По его словам, после введения скидки наоборот наблюдаем рост нарушений, особенно связанных с превышением скоростного режима от 20 до 40 км/ч. Так, в 2015 году, до введения нормы, такие правонарушения составляли 70% от общего числа, сейчас 94%.

Он также отметил, что в Татарстане сокращается количество камер видеофиксации.

«Поэтому мы не можем сказать, что из-за них растет число нарушений. Думаю, в этом ракурсе был поднят вопрос с отменой штрафов. Вопрос, конечно, нужно обсуждать с общественностью», — добавил Габдурахманов.

Напомним, Татарстан стал первым регионом, власти которого заявили о неэффективности льгот в виде 50%-ной скидки на оплату штрафов ГИБДД в первые 20 дней. Ранее Рустам Минниханов раскритиковал послабление и призвал отменить его. Эксперты «Реального времени» оценивают решение скептически. Подробности — в нашем материале.