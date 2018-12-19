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ГИБДД Татарстана заявило о росте нарушений после введения скидки 50% на штрафы

10:39, 19.12.2018 18
ГИБДД Татарстана заявило о росте нарушений после введения скидки 50% на штрафы
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов.

Начальник управления ГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов прокомментировал предложение президента РТ Рустама Минниханова об отмене скидок на штрафы ГИБДД.

«До введения нормы [50-процентная скидка при оплате штрафов ГИБДД] в Татарстане не существовало проблемы со взыскаемостью, до введения нормы была тенденция по снижению правонарушений», — ответил Габдурахманов на вопрос «Реального времени».

По его словам, после введения скидки наоборот наблюдаем рост нарушений, особенно связанных с превышением скоростного режима от 20 до 40 км/ч. Так, в 2015 году, до введения нормы, такие правонарушения составляли 70% от общего числа, сейчас 94%.

Он также отметил, что в Татарстане сокращается количество камер видеофиксации.

«Поэтому мы не можем сказать, что из-за них растет число нарушений. Думаю, в этом ракурсе был поднят вопрос с отменой штрафов. Вопрос, конечно, нужно обсуждать с общественностью», — добавил Габдурахманов.

Напомним, Татарстан стал первым регионом, власти которого заявили о неэффективности льгот в виде 50%-ной скидки на оплату штрафов ГИБДД в первые 20 дней. Ранее Рустам Минниханов раскритиковал послабление и призвал отменить его. Эксперты «Реального времени» оценивают решение скептически. Подробности — в нашем материале.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 18

комментарии

  • Анонимно 10:47
    Не верю, народ считает деньги и меньше стали нарушать... вот и пошли разговоры об отмены скидок из-за нехватки поступлений на свои счета некоторых фондов
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    Анонимно 10:53
    Согласен! Гибдд в данном случае заинтересованное лицо. Ее мнение вообще не интересно в вопросе отмены скидок. И статистику они нарисуют какую надо и как выгодно .
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    Анонимно 11:24
    У ГИБДД отняли полномочия согласовывать вводимые в эксплуатацию дорожные участки. Поэтому даже по последним случаям у дорожной полиции есть претензии - построят дорогу, а никакие нормативы не соблюдены. Потом появляются очаги ДТП. Проблема не в ГИБДД, а в водителях, которые часто ведут себя совершенно безответственно, не понимая, что они рискуют не только своей жизнью
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    Анонимно 11:30
    Да конечно. У вас только подвох на уме. Подумайте, сколько людей гибнет по причине превышения. И речь не только о сбитых людях, например. А еще и о тех, кто сам за рулем.
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    Анонимно 11:19
    Вы наверное на машине ездите, коли думаете, что не нарушают
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    Анонимно 11:37
    Народу не особо спешит считать деньги, судя по резонансным ДТП только в Казани. Причина же везде одна - несоблюдение скоростного режима
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  • Анонимно 10:54
    да харош, не нарушайте правила и платить вообще ничего не надо будет!
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  • Анонимно 10:56
    Я вот не нарушаю и мне пофиг, хоть в два раза повышайте, аккуратнее надо ехдить на дорогах и не торопиться как на пожар
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  • Анонимно 11:01
    В том то и дело, что чаще всего причина ДТП - увеличение скорости на 20-40 км/ч. Затормозить вовремя не получается, особенно если дорога неидеальное. Кажется, что это немного, но при наезде на человека при такой скорости - выше 60 км/ч - единственный исход - смерть. А штраф при этом - какие то 250 р. Мы настолько уже привыкли, что сумма небольшая, что не боимся превышать. А между тем это чревато.
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  • Анонимно 11:16
    Многие воспринимают эту скидку как возможность дважды по одной цене нарушить. И да - превышение скорости на 20-40 км/ч кажется несущественным, но сколько только в Казани за последние два года трагедий из-за того, что кто-то решил полихачить и сбил людей на пешеходном переходе
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  • Анонимно 11:27
    Просто штрафы надо перечислять в бюджет, а не в фонд БДД. И тогда ни главу гаи ни президента рт этот вопрос не станет волновать
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  • Анонимно 11:28
    Для автовладельца сумма в 250 рублей - это вообще ничего. Проще заплатить, чем соблюдать правила. И гонять 90-110 км в час по городу. Пока лично видимо людей не коснется трагедия, так и будут говорить, что пусть скидки будут.
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  • Анонимно 11:29
    Послабления только хуже делают в этом вопросе! К нарушениям мелким человек быстро привыкает, подумаешь - всего 250 рублей, копейки. Человеческие жизни бесценны!
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  • Анонимно 11:32
    В письменном виде 20-40 км в час звучит простенько. А на деле когда машина летит на 110 в городе уже страшно становится. Все забывают, что автомобиль по взмаху волшебной палочки не может затормозить.
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  • Анонимно 11:42
    Вот именно, эти послабления только провоцируют рост нарушений. Сумма штрафа же в 2 раза меньше, сколько там сейчас - 250 рублей? Сам не нарушаю, даже не знаю. Но факт остается фактом - если едешь по городу 90-100, то это намного снижает маневренность машины, и притормозить намного сложнее, если на дороге препятствие. Мало того что машину можешь угробить на каком нибудь открытом люке, так не дай бог человека сшибешь.
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  • Анонимно 11:48
    Просто студенты должны ездить на автобусах. А не рассекать по городу, лихача на иномарках и тазах. Еще таксисты некоторые совсем безобразно ездят.
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    Анонимно 11:58
    вот вот!! был у меня такой пример из соседней группы, летал по городу , как в шашки играл, один раз я с ним доехала до вуза, чуть коньки не отбросила, не знаю жив еще или нет, я бы на месте гибдд у него пожизненно права отняла
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  • Анонимно 11:52
    Ответственность в России можно воспитать только ударом по карману. Инициатива правильная. Лихачей надо приструнить
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