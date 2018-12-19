Госдума приняла закон о частичной декриминализации экстремизма

Государственная дума приняла в третьем чтении пакет законопроектов о частичной декриминализации уголовной статьи о возбуждении ненависти либо вражды (282 УК).



Ранее сообщалось, что уголовное наказание за первое нарушение по этой статьей будет заменено на административное. Уголовная ответственность будет наступать, если нарушение совершено более одного раза в течение года.

Напомним, президент РФ Владимир Путин внес законопроект о частичной декриминализации статьи 282 УК в октябре. В Генпрокуратуре РФ признали, что в существующем законодательстве есть некоторые «перегибы».

