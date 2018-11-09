Итоги дня: скандал между Австрией и Россией, квартира Мусина и окончательный уход главреда «Медузы»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 9 ноября.

СМИ сообщили о задержании полковника австрийской армии в отставке по подозрению в шпионаже в пользу России. Эту информацию подтвердил официальный представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вызвала представителя РФ и отменила поездку в Россию. В свою очередь, российское Министерство иностранных дел России выразило протест послу Австрии Йоханнесу Айгнеру. Дипломаты выразили недоумение, почему австрийские партнеры предпочли не обсуждать их подозрения через каналы диалога, а прибегли к «сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию объяснений».



Сегодня в Арбитражном суде Татарстана рассматривался иск «Татфондбанка» об оспаривании безвозмездной передачи квартиры Роберта Мусина на Тельмана, 40 двум его дочерям. Общая площадь жилья составляет 520 квадратных метров. Ответчик в лице представителя Мусина Аделя Губайдуллина попросил суд в удовлетворении иска отказать. Он мотивировал это тем, что на момент сделки информации о неплатежеспособности банкира не было и квартира на Тельмана — единственное жилье семьи.

Главный редактор интернет-издания «Медуза» Иван Колпаков окончательно покинул свой пост. Его отставка связана с обвинениями, которые выдвинула против него супруга одного из сотрудников издания. Колпакова уже отстраняли от исполнения обязанностей, но спустя некоторое время совет директоров восстановил его в должности.



В Госдуму внесли новые поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», которые заставят граждан, продающих недвижимость, указывать в договоре реальную цену сделки. Сейчас владельцы квартир при продаже часто предпочитают занижать их стоимость, чтобы сэкономить на НДФЛ.

Примерно 70 рабочим, приехавшим на Камчатку в закрытый город Вилючинск строить военные объекты, не платят зарплату и угрожают полицией. Среди них есть два казанца. Один из них заявил, что въезд в город осуществляется по пропускам через КПП, однако его привезли в город на лодке без соответствующих документов. Рабочему обещали платить по 80 тыс. рублей, однако уже в первый месяц работы он не получил аванс.