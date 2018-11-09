Казанцам, строящим военные объекты на Камчатке, не выдают зарплату и угрожают полицией — СМИ

Десяткам рабочих, приехавшим на Камчатку в закрытый город Вилючинск строить военные объекты, не платят зарплату и угрожают полицией. Среди них есть два казанца.

Как пишет «Медуза» со ссылкой на электромонтажника из Казани Руслана Шамсутдинова, въезд в Вилючинск осуществляется по пропускам через КПП, однако его привезли в город на лодке без соответствующих документов. Рабочему обещали платить по 80 тыс. рублей, однако уже в первый месяц работы он не получил аванс.

Пообщавшись с коллегами, монтажник выяснил, что уже несколько месяцев рабочим, которые строят военные объекты под условными номерами 720 и 3002, не выдают зарплату. Всего там работают около 70 человек.



«Мы в плену обстоятельств. Разговаривать не хотят, говорят — будете поднимать шум, вывезем за периметр — и делайте что хотите», — рассказал еще один казанский электромонтажник.

6 ноября Шамсутдинов с двумя коллегами пришли в отдел кадров, попросили рассчитать их и отпустить домой. Руководитель отдела кадров, жена директора предприятия Нина Зорыч сказала, что сотрудники оформлены в Москве, поэтому рассчитывать их будут там. Вопрос о том, когда рабочим дадут билет в Москву, Зорич переадресовала своему мужу.

«Вы думаете, он встанет и прибежит по одному только вашему зову? Вы немножко приземлитесь, а то придется сейчас мужиков вызвать, ** ***. Посмотри он какой, *****, татарва чертова! Я сейчас тебе тон такой покажу, говно сидит на лопате! Сейчас мужиков вызываю и полицию вызываю», — заявила она.

На вопросы издания Зорич не стала отвечать, сказав, что может написать на корреспондента «заявление в полицию за вторжение в частную жизнь и клевету».

