МИД России выразил протест послу Австрии в связи со шпионским скандалом

Министерство иностранных дел России выразило протест послу Австрии Йоханнесу Айгнеру в связи с утверждениями Вены о подозрении «в причастности к разведывательной деятельности якобы в пользу России некоего бывшего полковника австрийских вооруженных сил».

Отмечается, что дипломаты выразили недоумение, почему австрийские партнеры предпочли не обсуждать их подозрения через каналы диалога, а прибегли к «сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию объяснений».



«Обратили внимание посла на прозвучавшее заявление федерального министра европейских, интеграционных и иностранных дел Австрийской Республики К.Кнайсль о том, что в случае подтверждения подозрений в шпионаже российско-австрийские отношения будут серьезно отягощены. Подчеркнули, что предпринятые Веной шаги, основанные на подозрениях без каких-либо доказательств, уже привели к осложнению наших отношений, которые до последнего времени отличались позитивной динамикой», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Ранее издание Kronen Zeitung сообщило о задержании полковника австрийской армии в отставке по подозрению в шпионаже в пользу России. Эту информацию подтвердил официальный представитель Минобороны Австрии Михаэль Бауэр.

В связи с этим министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вызвала российского представителя и отменила поездку в Россию.