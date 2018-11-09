Мусин попросил суд не лишать его единственного жилья на 520 «квадратов»

Сегодня в Арбитражном суде Татарстана рассматривался иск «Татфондбанка» об оспаривании безвозмездной передачи квартиры Роберта Мусина на Тельмана, 40 двум его дочерям. Представитель экс-банкира попросил не лишать его единственного жилья.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ), как конкурсный управляющий ТФБ, просит признать недействительным договор дарения жилья общей площадью 520 квадратных метров.

В свою очередь, ответчик в лице представителя Мусина Аделя Губайдуллина попросил суд в удовлетворении иска отказать. Он мотивировал это тем, что на момент сделки информации о неплатежеспособности Мусина не было и квартира на Тельмана — единственное жилье семьи.

«Должник имеет сказать в данном случае следующее: его семья состоит из пяти человек: он, супруга и три дочери, две из них — несовершеннолетние. Все они проживают в городе Казани, дочери, те, что 2010 года рождения, посещают школу в городе Казани с самого первого класса. Школа в шаговой доступности. Иного недвижимого имущества, где он мог бы проживать со своей семьей, у должника не имеется», — передает слова Губайдуллина корреспондент «Реального времени».

Напомним, что ориентировочная цена квартиры четы Мусиных, исходя из анализа стоимости другой, продающейся квартиры в этом доме, может составлять порядка 130 млн рублей.