Россиян заставят указывать реальную стоимость продажи недвижимости

Новые поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» заставят граждан, продающих недвижимость, указывать в договоре реальную цену сделки.

Сейчас владельцы квартир при продаже часто предпочитают занижать их стоимость, чтобы сэкономить на НДФЛ.

Согласно проекту, который внесен в Госдуму РФ 8 ноября, риелторы будут сообщать в Росфинмониторинг о сделках с недвижимостью, включая их цену, а банки — о связанных с ними операциях с денежными средствами.



Информация также поступит в ФНС, что позволит налоговикам оперативно выявлять расхождения и взимать неуплаченные налоги, пишет «Коммерсант».



Управляющий партнер АКФ «Ком-Юнити» Павел Самсонов заявил, что судебная практика по поводу реальной цены сделки при иной сумме в договоре купли-продажи недвижимости будет на стороне налоговиков.



Ранее эксперт «Реального времени» рассказал, как отличить «белого» от «черного» риелтора. Больше всего подвержены риску быть обманутыми пожилые люди, недееспособные граждане, люди науки и искусства, а также бизнесмены из провинции.