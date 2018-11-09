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Недвижимость

Россиян заставят указывать реальную стоимость продажи недвижимости

08:27, 09.11.2018 3
Россиян заставят указывать реальную стоимость продажи недвижимости
Фото: realnoevremya.ru

Новые поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» заставят граждан, продающих недвижимость, указывать в договоре реальную цену сделки.

Сейчас владельцы квартир при продаже часто предпочитают занижать их стоимость, чтобы сэкономить на НДФЛ.

Согласно проекту, который внесен в Госдуму РФ 8 ноября, риелторы будут сообщать в Росфинмониторинг о сделках с недвижимостью, включая их цену, а банки — о связанных с ними операциях с денежными средствами.

Информация также поступит в ФНС, что позволит налоговикам оперативно выявлять расхождения и взимать неуплаченные налоги, пишет «Коммерсант».

Управляющий партнер АКФ «Ком-Юнити» Павел Самсонов заявил, что судебная практика по поводу реальной цены сделки при иной сумме в договоре купли-продажи недвижимости будет на стороне налоговиков.

Ранее эксперт «Реального времени» рассказал, как отличить «белого» от «черного» риелтора. Больше всего подвержены риску быть обманутыми пожилые люди, недееспособные граждане, люди науки и искусства, а также бизнесмены из провинции.

Недвижимость
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 08:42
    Это надо было сделать 15 лет назад....
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  • Анонимно 09:09
    очевидно, нужно переходить на сделки с депозитами в криптовалюте
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  • Анонимно 09:29
    Налоговая Кадастровой не друг)?
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