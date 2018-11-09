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Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков покинул свой пост

14:31, 09.11.2018
Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков покинул свой пост
Фото: скриншот видео youtube.com

Главный редактор интернет-издания «Медузы» Иван Колпаков покидает свой пост. О своем решении он объявил днем 9 ноября.

Исполняющим обязанности главного редактора назначена Татьяна Ершова, ранее занимавшая должность управляющего редактора.

Отставка Колпакова связана с обвинениями, которые выдвинула против него супруга одного из сотрудников издания, сообщается на сайте «Медузы».

«Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб», — заявил он.

Напомним, 25 октября сообщалось об отстранении Колпакова после обвинений в «неподобающем поведении». Спустя две недели совет директоров восстановил его в должности.

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