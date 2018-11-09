Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков покинул свой пост

Главный редактор интернет-издания «Медузы» Иван Колпаков покидает свой пост. О своем решении он объявил днем 9 ноября.

Исполняющим обязанности главного редактора назначена Татьяна Ершова, ранее занимавшая должность управляющего редактора.



Отставка Колпакова связана с обвинениями, которые выдвинула против него супруга одного из сотрудников издания, сообщается на сайте «Медузы».

«Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб», — заявил он.

Напомним, 25 октября сообщалось об отстранении Колпакова после обвинений в «неподобающем поведении». Спустя две недели совет директоров восстановил его в должности.

