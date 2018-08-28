Итоги дня: беспилотное такси в Иннополисе, выдача данных Telegram и задержание экс-главы БОП МВД РТ

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодня, 28 августа.

Самой нашумевшей новостью стало известие о принятии новой политики конфиденциальности Telegram. Теперь он будет выдавать IP-адрес и номер телефона спецслужбам, в случае, если будет соответствующее решение суда. Дуров заявил, что это способ воспрепятствовать террористам. Однако, как он прокомментировал позже, сотрудничать со спецслужбами в России мессенджер не будет.



Роскомнадзор решил не останавливаться на мессенджере и пригрозил заблокировать и «Яндекс.Видео», если к вечеру 30 августа не будут удалены ссылки на пиратские сайты. Отмечается, что ранее суд обязал «Яндекс» удалить ссылки на нелегально размещенные сериалы «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационном сериале «Осторожно, земляне».

Также сегодня пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер выскажется по поводу пенсионной реформы в формате телеобращения. Он скажет свое мнение завтра, 29 августа. Предполагается, что глава РФ может объявить о смягчении пенсионной реформы.

Ну а главной новостью в Татарстане сегодня стал запуск в Иннополисе беспилотного такси. Авто будет ездить между пятью точками и подвозить местных жителей. По словам представителей «Яндекса», это первое в Европе беспилотное такси, курсирующее по городским улицам. В Сети уже опубликовали видео его поездки. Отмечается, что к чемпионату мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019 беспилотники запустят и в Казани.

Также в Казани задержали 36-летнего экс-начальника подразделения по борьбе с организованной преступностью Ильнара Залялова. Его подозревают в получении взятки на общую сумму 500 тыс. рублей, утверждают источники «Реального времени» в правоохранительных органах. Уголовное дело о взятке возбуждено вчера в Следкоме по РТ. Однако само преступление, по данным источников, имело место еще 4 года назад.