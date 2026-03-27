Россия призвала ООН объективно оценивать атаки на мирных жителей

21:23, 27.03.2026

Заявление сделано на закрытых консультациях Совета Безопасности по ситуации на Ближнем Востоке

Россия в ходе закрытых консультаций в Совете Безопасности ООН призвала секретариат организации объективно оценивать атаки на мирных жителей в ходе конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщило постоянное представительство РФ при ООН.

В российской миссии отметили, что Москва также попросила продолжить оказание необходимого содействия гражданскому населению.

— Обратились к Секретариату ООН с просьбой продолжить давать объективную оценку атакам на мирных жителей и оказывать гражданскому населению необходимое содействие, — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале постпредства.

Ариана Ранцева

