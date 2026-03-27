Цифровизация АО «ТГК-16» — драйвер повышения эффективности бизнес-процессов

Как внедрение цифровых технологий повышает операционную эффективность в энергетике

В условиях динамично меняющейся экономической конъюнктуры, кадрового дефицита и ужесточения требований к надежности энергоснабжения компаний топливно-энергетического комплекса энергетические компании вынуждены искать новые точки роста. Традиционные методы оптимизации — сокращение издержек, ручной контроль, локальная автоматизация — исчерпали свой потенциал. На первый план выходит цифровизация как системная перестройка бизнес-процессов, позволяющая не просто экономить, но и качественно менять модель управления.

От автоматизации к цифровизации: в чем разница

Для энергических компаний вопросы эффективности имеют стратегическое значение. Компании, обеспечивающие теплом и электроэнергией целые города, несут ответственность за бесперебойную работу жилищно-коммунальной инфраструктуры и промышленных предприятий региона. Именно здесь цифровая трансформация становится не просто технологическим трендом, а инструментом повышения надежности и управляемости сложнейшего производственного комплекса.

Прежде чем говорить о результатах, важно разделить понятия. Автоматизация — это замена ручного труда машинным или перевод бумажного документооборота в электронный вид. Она важна, но не меняет сути процесса. Цифровизация же предполагает перестройку самого бизнес-процесса: устранение лишних звеньев, сквозную интеграцию систем, появление новых моделей управления на основе больших данных.

Для энергокомпании это означает переход от реактивного управления («сломалась турбина — ремонтируем») к проактивному («цифровая модель предсказала износ узла — заменяем в плановом порядке, не допуская аварии»). И именно в этом направлении сегодня движутся крупнейшие энергокомпании страны.

Прозрачность и управляемость: цифровой контур станции

Одна из ключевых проблем управления крупной генерирующей компанией — разрозненность данных. Информация о работе оборудования, запасах топлива, состоянии расчетов с потребителями долгое время существовала в разных системах, что затрудняло оперативное принятие решений.

Сегодня в компаниях активно развивается единая цифровая среда на базе современных ERP-систем и промышленных платформ сбора данных. Внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) на объектах генерации позволяет собирать информацию о работе оборудования в режиме реального времени.

Эффект: руководство компании видит актуальную картину по каждому энергообъекту — от параметров работы котлов и турбин до показателей выработки и отпуска тепла. Управленческие решения принимаются на основе фактов, а не интуиции, что критически важно для обеспечения надежности энергоснабжения городов Татарстана.

Скорость процессов: RPA

Время — самый ценный ресурс, особенно в период отопительного сезона, когда каждая минута задержки может обернуться проблемами для потребителей. Сокращение времени на согласования, оформление допусков к работам, обработку заявок — приоритетное направление цифровизации.

Особое внимание уделяется роботизации рутинных операций (RPA — Robotic Process Automation): программные роботы выполняют задачи по сверке данных, формированию отчетов и выписке счетов, которые раньше требовали участия десятков сотрудников.

Эффект: снижение нагрузки на персонал, минимизация ошибок «человеческого фактора», ускорение расчетных процессов с потребителями и поставщиками.

Снижение потерь и управление рисками

Для энергетической компании вопросы точности учета топлива, тепла и электроэнергии напрямую влияют на финансовые показатели. Цифровизация процессов коммерческого учета позволяет не только исключить небалансы, но и оперативно выявлять несанкционированные отборы ресурсов.

Использование информации автоматизированных информационно-измерительных систем учета электроэнергии (АИИС КУЭ) и систем учета тепловой энергии на уровне производителя и потребителей обеспечивают прозрачность ресурсных потоков. Кроме того, цифровые инструменты позволяют жестко формализовать регламенты: система не допускает нарушения процедур при допуске к ремонтам или оформлении нарядов-допусков, что критически важно для промышленной безопасности.

Эффект: снижение коммерческих и технических потерь, повышение точности планирования ремонтов, минимизация рисков аварийных ситуаций.

Гибкость и масштабируемость: инвестиции в будущее

Цифровая инфраструктура, построенная на современных облачных и микросервисных решениях, позволяет быстро адаптироваться к изменениям.

Особое значение имеет внедрение элементов цифрового двойника — виртуальной модели оборудования, которая позволяет прогнозировать износ, оптимизировать режимы работы и планировать ремонты с максимальной эффективностью. Это не просто способ экономии, а основа для повышения надежности теплоснабжения городов Татарстана в долгосрочной перспективе.

Преодоление барьеров: как сделать цифровизацию работающей

Путь к цифровой эффективности требует не только инвестиций в IT, но и системного подхода. Практика показывает, что успех цифровизации зависит от трех факторов:

Сотрудники часто воспринимают новые системы как угрозу. Решение — сопровождение изменений, обучение и акцент на том, что цифровизация освобождает от рутины, переводя специалистов на более сложные, интеллектуальные задачи. Закупка разрозненных систем без их интеграции создает «цифровые колодцы» — данные изолированы. В крупных компаниях реализуется стратегия построения единой экосистемы, где все решения интегрированы между собой. Если процессы изначально неоптимальны, их цифровизация лишь ускорит проблемы. Поэтому в компании предшествует реинжиниринг: упрощение и стандартизация процессов перед их переводом в цифровую среду.

Цифровизация — это не дань моде, а стратегический инструмент, позволяющий решать главную задачу: обеспечивать надежное и бесперебойное теплоснабжение потребителей при одновременном повышении экономической эффективности.

Конечная цель — создать гибкую, прозрачную и управляемую систему, способную не только отвечать на текущие вызовы, но и опережать их.

